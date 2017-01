La catalana Gaes tanca l'any amb una facturació rècord de 202 milions

L'empresa de solucions auditives Gaes ha tancat el 2016 amb una facturació rècord de 202 milions d'euros, un 5,8% més que l'any anterior, per la bona marxa dels mercats internacionals, que ja representen més de l'11% de les seves vendes. Després d'aquests bons resultats, la companyia ultima un nou pla estratègic fins a l'any 2020, en què preveu arribar als 250 milions d'euros de facturació, una xarxa de fins a 750 botigues i una plantilla d'uns 2.000 treballadors.

La companyia barcelonina està present a nou països, principalment de l'Amèrica Llatina, i preveu reforçar la seva presència en aquest mercat pel "gran potencial" que ofereix, ha explicat aquest dilluns el conseller delegat de Gaes, Antoni Gassó. Després de desinvertir a Turquia el 2016 per la "complexa" situació social i de seguretat del país, Gaes té presència física a Espanya, Portugal, Andorra, l'Argentina, l'Equador, Panamà, Xile i, més recentment, a Mèxic i Colòmbia.

Aquest mes de gener Gaes ha obert els seus primers centres auditius a Colòmbia, concretament tres, encara que la seva intenció és arribar als deu establiments i a la trentena de treballadors en un termini de tres anys. A Mèxic, l'empresa ja ha creat la nova societat a través de la qual operarà en aquest mercat i preveu obrir els seus primers centres en tres o quatre mesos, amb l'objectiu també d' arribar a la desena de punts de venda "el més aviat possible".

Gassó ha subratllat que l'Amèrica Llatina continuarà sent el focus d'atenció de l'expansió internacional de Gaes els anys vinents, amb la vista posada en mercats com el Brasil o Perú, encara que no destaca arribar a d'altres països del món que ofereixin bones oportunitats de negoci. De cara a 2020, l'empresa vol ser present en una quinzena de països i superar els 200.000 audiòfons en vendes.

Antoni Gassó ha explicat que l'empresa ha encarregat al BBVA la recerca d'un soci minoritari que l'ajudi a accelerar el seu creixement internacional, encara que ha subratllat que el nou pla estratègic fins a 2020 es podrà desenvolupar independentment de l'arribada d'un nou accionista. El directiu ha comentat que la idea és incorporar a un accionista minoritari "que valori la companyia" i que els ajudi a seguir creixent "en la línia en la qual ho està fent".

"Però no tenim pressa", ha concretat Gassó, que ha recalcat que aquest procés es troba encara en fase "molt embrionària". Gaes compta a data d'avui amb una xarxa d'uns 600 centres, en la seva gran majoria propis, dels quals 500 estan a Espanya, i una plantilla de 1.780 treballadors, dels quals aproximadament 300 estan a l'Amèrica Llatina.