Els catalans es despengen de la subhasta per comprar el Popular

Des de fa mesos, quan als despatxos de poder dels bancs es preguntava pel seu eventual interès pel Popular, tothom hi deia la seva. Però afegien, invariablement, una postadata: “Això, sempre que el ministre no ens demani que hi anem”.

Aquesta realitat -la força que té el ministre d’Economia, en aquest cas Luis de Guindos, en un sector tan regulat com el financer- ha pesat en la decisió adoptada per CaixaBank respecte a Popular. Fonts pròximes a l’entitat que presideix Jordi Gual explicaven ahir que CaixaBank no ha presentat cap oferta concreta pel banc, però sí que ha mostrat el seu interès en el procés.

El conseller delegat de l’entitat catalana, Gonzalo Gortázar, ha reiterat en les últimes setmanes que el banc està centrat en la seva nova posició al BPI portuguès i que no tenia cap intenció de comprar cap altre banc en els pròximes anys. La petició del ministre, però, ha sigut atesa amb el que al sector anomenen una “mostra d’interès” per mirar de rebre més documentació sobre el Popular.

Aquesta mesura intermèdia serveix per mirar d’escalfar la subhasta en què De Guindos vol convertir la compra del banc amb més problemes del panorama espanyol. Però diverses veus apunten que el ministre ho té complicat. Fonts del Sabadell asseguraven que no han presentat cap oferta per un banc que van intentar comprar l’any passat. Amb els dos bancs catalans de manera més o menys formal fora de la partida, els candidats serien tres: Santander, BBVA i Bankia.

El paper dels dos grans

El Santander, com va avançar l’ARA, no es plantejava llançar-se cap al Popular sense ajudes públiques per minimitzar les eventuals pèrdues per un banc amb un gran llast immobiliari al seu balanç. Pel que fa al BBVA, no té el múscul del líder del sector i, a diferència del banc dels Botín, durant la crisi ja ha comprat moltes entitats a Espanya, especialment a Catalunya amb la compra d’Unnim i CatalunyaCaixa.

Però si cap dels dos grans fa el pas, l’opció òbvia és Bankia. L’entitat que presideix José Ignacio Goirigolzarri és propietat de l’Estat -a través del Frob- i en el seu dia va rebre unes injeccions de liquiditat que encara no ha esgotat, per la qual cosa la compra no suposaria nova despesa per a les arques públiques. Ahir mateix, de fet, De Guindos confirmava que “independentment de la regulació comunitària, per descomptat que el govern no té cap previsió d’injectar recursos públics” a l’entitat.

L’únic dubte, però, és si Bankia podria assolir aquesta nova dosi de totxo després d’haver digerit de manera traumàtica i amb ajudes els seus propis problemes. Diferents fonts consultades expliquen que la digestió del Popular, per a una entitat de mida mitjana com és Bankia, sembla complicada.

Un procediment d’urgència

Els processos de venda consisteixen habitualment en una declaració formal d’interès que dona accés al data room, que és on veritablement es coneix la situació real d’un banc. I només aleshores les entitats fan les seves ofertes. En aquest cas, els bancs han tingut accés directe al data room durant 15 dies i això ha donat pas a una fase d’ofertes preliminars. Aquest canvi en el procediment té a veure amb la urgència per vendre que té Popular.

La Sareb estudia crear una socimi

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va dir ahir que la Sareb -més coneguda com a banc dolent - estudia la possibilitat de crear una socimi -societat immobiliària cotitzada- per treure-la als mercats aquest any. Això respondria a la bona evolució del sector immobiliari.

Criteria aporta 100 M€ a La Caixa

La Fundació La Caixa, propietària de la totalitat de Criteria, va acordar ahir rebre un dividend de 100 milions d’euros amb càrrec a la partida d’altres reserves del seu hòlding. La fundació també propietària de CaixaBank té un pressupost de 500 milions.