La citació sorpresa del jutge Andreu

El jutge Fernando Andreu, instructor del cas Bankia, contrari a imputar els alts càrrecs del Banc d’Espanya, ha citat a declarar com a testimoni José Antonio Casaus, l’inspector de capçalera del grup BFA-Bankia abans i durant la sortida a borsa del juliol del 2011. Casaus va enviar quatre correus entre l’abril i el maig del 2011 al cap de grup, Pedro Comín, alertant de la nacionalització si persistia el pla de llançar una oferta pública de subscripció (OPS) d’accions, com finalment va passar.

La citació del jutge Andreu es va produir ahir al matí després de la declaració durant unes hores de Pedro Comín, que va dimitir com a director general adjunt de supervisió del Banc d’Espanya després de la seva imputació, i del director de departament Pedro González.

Comín, cap del grup d’inspectors de BFA-Bankia durant la fusió de set caixes d’estalvis i la posterior sortida a borsa, va declarar, com a imputat, que havia comentat amb el seu superior, Pedro González, els correus del seu subordinat, l’inspector de capçalera Casaus, en què aquest vaticinava el fracàs de l’operació i la nacionalització de pèrdues. Va assenyalar, però, que no els hi va lliurar.

González, que era cap d’inspecció de caixes d’estalvis, va declarar que havia analitzat amb Comín aquests correus. Segons va dir, no els havia vist, però va parlar-ne sense veure’ls físicament amb l’aleshores subgovernador del Banc d’Espanya, Javier Aríztegui. Segons González, Aríztegui era una persona “més propera i més accessible” que el governador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Però hi ha un problema. Comín, en rigor, només va rebre un correu de Casaus, el 8 d’abril del 2011, abans de presentar amb González el seu informe al Banc d’Espanya amb la proposta d’“estratègia i calendari de compliment per reconstruir el capital principal” de Bankia. Perquè aquest informe va ser elevat amb data de l’11 d’abril del 2011.

Els altres tres correus de Casaus que adverteixen del possible desastre basant-se en els resultats de Bankia el primer trimestre del 2011 -els únics dels quals es disposava en el moment de sortir a borsa- són posteriors.

És a dir, Comín i González només van poder analitzar el correu-informe del 8 d’abril de l’inspector de capçalera Casaus abans de prendre la decisió de dirigir el seu informe favorable a “aprovar l’estratègia” del grup Bankia, l’11 d’abril.

El 14 d’abril del 2011, el director general de supervisió, Jerónimo Martínez Tello, va informar per carta a Rodrigo Rato que la comissió executiva havia aprovat l’estratègia. Per tant, el que sostenia l’inspector Casaus no va ser pràcticament tingut en consideració per Comín, González i la cúpula del Banc d’Espanya.

En l’informe de l’11 d’abril del 2011, Comín i González advertien, sense destacar-ho, el següent sobre el preu de la sortida a borsa de Bankia: “Descomptes per sobre del 40% del valor teòric comptable del banc cotitzat poden posar en qüestió la mateixa solidesa del projecte”. El mercat va cotitzar a 3,75 euros l’acció, i el valor comptable era de 15,28 euros.

Comín, preguntat per aquest descompte del 74%, va dir ahir que una cosa és el que es deia a l’abril i una altra el que va passar al juliol, a causa dels problemes de l’economia espanyola, que va veure com es disparava la seva prima de risc.

Aquest important descompte, a ulls dels pèrits judicials, els inspectors del Banc d’Espanya Víctor Sánchez i Antonio Busquets, va ser el càstig d’un mercat que va considerar exagerades les valoracions que havien donat lloc, uns pocs mesos abans, el 31 de desembre del 2010, a la fusió BFA-Bankia.

El jutge Andreu, segons s’ha apuntat, ha citat d’ofici a declarar dijous l’inspector Casaus. ¿Mantindrà l’inspector el que va dir en la seva declaració com a testimoni al setembre i el que afirmava en els seus correus? Aquesta és ara la qüestió. Ser, o no ser, Casaus.