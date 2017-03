Colòmbia liquidarà la filial de Gas Natural al país

La Superintendència de Serveis Públics de Colòmbia ha ordenat aquest dimarts la liquidació de la distribuïdora i comercialitzadora Electricaribe, controlada pel grup Gas Natural Fenosa i intervinguda pel govern colombià el passat 15 de novembre.

"S'ordena la liquidació d'Electrocaribe", ha manifestat durant la roda de premsa el superintendent de Serveis Públics, José Miquel Mendoza, que ha afegit que aquesta entitat ja busca de la manera immediata "un operador que assumeixi la prestació del servei" a la costa atlàntica.

La clau de les desavinences entre Colòmbia i Gas Natural rau en la manca d’inversions, que provoca talls en els subministraments. Electricaribe està immersa en una crisi financera que les autoritats consideren que ha repercutit negativament en la prestació del servei als seus clients.

Gas Natural havia argumentat que no podia invertir a causa dels impagaments dels seus clients, la majoria de subministrament obligatori, que pujaven a 1.260 milions d’euros i provocaven “fortes tensions de tresoreria”, i l’elevat frau d’enganxaments sense contracte a la xarxa.

Segons ha comunicat la Superintendència de Serveis Públics, les conclusions detallades de les anàlisi realitzades "permeten afirmar ara que la companyia no està en condicions de donar el servei d'energia amb la qualitat i la continuïtat degudes", per la qual cosa s'ha decidit la liquidació.

La Superintendència ha assegurat que mentre es fan els tràmits per liquidar Electricaribe i trobar un nou operador, la companyia "continuarà donant el servei d'energia al mercat de la costa, sota l'administració de l'agent especial designat per la Superintendència". Durant la transició, assegura l'organisme en un comunicat, "es redoblaran els esforços per mantenir el servei de la més alta qualitat possible, tot i l'avançat estat de deteriorament de la companyia".

"Avui hem donat un pas definitiu per a solucionar els problemes estructurals que han deteriorat el servei d'en energia de la costa", ha dit el superintendent Mendoza. Les properes setmanes un equip liderat pel superintendent recorrerà els set departaments de la costa del Carib per explicar l'abast de la mesura adoptada i els terminis del procés de liquidació.

Gas Natural analitza la resolució

De la seva banda, fonts de Gas Natural han assegurat la tarda d'aquest dimarts que estaven estudiant la resolució de la Superintendència per decidir quines mesures es prendran. Entre aquestes mesures hi ha la possibilitat d'acudir a la Justícia o anar a l' arbitratge d'algun organisme internacional, com podria ser el Ciadi, que depèn del Banc Mundial.

Directius de Gas Natural Fenosa han estat fins a l'últim moment intentant negociar amb les autoritats de Colòmbia un acord que evités haver de recórrer a un litigi.

Electricaribe dona serveis a aproximadament 2,5 milions de clients dels departaments caribenys de Colòmbia d'Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalenta i Sucre. El grup Gas Natural Fenosa té un 85% d'Electricaribe des del 2009, mentre que el 15% restant és a mans de govern colombià.

El Superintendent de Serveis Públics, en una roda de premsa aquest dimarts, ha assegurat que Electricaribe té un passiu de 2,4 bilions de pesos colombians (750 milions d'euros), dels que 1,8 bilions (565 milions d'euros) corresponen a entitats financeres. A mes, el pla d'inversions al que ha de fer front la companyia pugen a 240.000 milions de pesos (750 milions d'euros) anuals.

Gas Natural va decidir deixar de consolidar des del 31 de desembre passat a Electricaribe en els seus comptes i el seu balanç i va donar de baixa els actius, passius i participacions no dominants per un valor net de 475 milions d'euros. Així, al no consolidar el balanç, Gas Natural reconeixia la seva filial colombiana com un actiu disponible per a la venda per un valor raonable de 475 milions, pràcticament el mateix que el valor net comptable.