El comerç català tanca l'era Fraile amb la creació d'una nova entitat

Després de l'extinció de la Confederació Catalana de Comerç i el forat de dos milions d'euros que hi va deixar el seu expresident, Miquel Àngel Fraile, els botiguers catalans havien quedat orfes d'una associació majoritària. Ara el sector es torna a reorganitzar i les associacions Barcelona Oberta, Fundació Barcelona Comerç, Comertia i Cecot Comerç han presentat aquest dijous RetailCat, una entitat que, assegura, "no neix per ocupar el lloc de ningú".

El també president de Comertia, Joan Carles Calbet, estarà al capdavant d'aquesta organització que representa 30.000 comerços de tota Catalunya, un 30% del total, que donen feina a 300.000 treballadors, la meitat del sector. Calbet ha negat que RetailCat sigui hereva de ningú i ha assegurat que aquesta s'hauria creat encara que la Confederació no s'hagués dissolt. En aquest sentit, l'entitat vol presentar-se com una associació "contemporània, àgil, col·laborativa i amb una governança transparent".

En aquest sentit, la presidenta de Cecot Comerç, Cristina Escudé, ha afirmat que "no volem perpetuar-nos en els càrrecs". La nova organització es va començar a gestar el juliol de l'any passat, just després que es conegués el forat de dos milions d'euros a la CCC després de tres dècades de gestió de Fraile, i neix de quatre entitats reconegudes en el sector.

La Confederació de Comerç no supera la gestió de Fraile i opta per dissoldre’sEls fundadors han afirmat que l'entitat no s'ha creat amb la intenció de ser una patronal del sector, per exemple, intervenint en la negociació dels convenis col·lectius del comerç, però no han descartat fer-ho en un futur. Els representants ha destacat que l'entitat actuarà com a lobby per defensar els interessos del sector. Entre els seus primers reptes, hi haurà debats com els canvis que proposa la nova llei de comerç de la Generalitat.

En relació amb la nova normativa, els fundadors ja han avançat que aquesta es debatrà aviat al Parlament i que RetailCat presentarà "alguna esmena". Calbet també ha apuntat a fenòmens com el top-manta, l'evasió fiscal de grans multinacionals del sector o l'auge del comerç electrònic, en què l'organització haurà de treballar.

El president de la Fundació Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha insistit que el sector ha de " retornar el seu prestigi, suposant que l'haguem perdut". De fet, el de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha destacat que RetailCat vol "sumar" i crear sinergies entre comerciats i ha posat com a exemple la col·laboració amb la Fundació Barcelona Comerç, amb qui havia competit històricament. A més, Jené ha assenyalat noves oportunitats per als comerciants, com ara l'economia col·laborativa, per entendre com han canviat les relacions entre l'oferta i la demanda.