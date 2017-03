El comerç minorista pateix la pitjor caiguda en tres anys

Unes rebaixes fluixes i l’auge de l’e-commerce han portat el comerç minorista català al pitjor mes dels últims tres anys. El sector, que l’any passat prenia el camí de la recuperació, va tancar el febrer amb una caiguda del 4,3% en les vendes. Es tracta del segon mes consecutiu en negatiu i el pitjor retrocés des del juny del 2013. Al gener la facturació dels botiguers ja va patir un descens del 2% interanual que trencava la cadena de 28 mesos de bones notícies. De fet, Catalunya és la tercera comunitat autònoma on el cop va ser més dur, només per darrere d’Extremadura, amb un descens del 4,9%, i Melilla, amb un 4,6%. La tendència, però, s’estén a tot Espanya. En l’àmbit estatal, el sector ven un 3% menys que fa un any, tot i que remunta un 1,8% pel que fa a l’ocupació, que encadena 34 mesos en positiu. La caiguda de vendes no ha perdonat cap sector i ha tocat des de les grans cadenes fins a l’alimentació i les botigues de tota la vida.

Preocupació

Segons el president de l’associació de comerciants catalans RetailCat, Joan Carles Calbet, les xifres constaten que el 2017 ha començat amb una desacceleració del sector, després que els últims mesos les vendes haguessin revifat. “Tot i així cal tenir en compte que el febrer sempre és un mal mes i amb la correcció l’efecte no és tan greu”. No obstant això, Calbet no amaga que el descens de les vendes “provoca preocupació i incertesa” al sector. “Esperem que aquesta tendència no es consolidi i es torni a reactivar el consum de cara a la Setmana Santa”, va afegir. Aquest hivern els comerciants catalans van viure la que, segons la futura llei de comerç, va ser l’última campanya de rebaixes regulades.

Els botiguers tornen a assenyalar el comerç electrònic com la “competència deslleial” que els frena. “A internet no hi ha la regulació que tenen les botigues físiques pel que fa a controls, requisits o taxes”, lamenta Calbet.