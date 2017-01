La CNMC multa Telefónica amb cinc milions per no reparar les avaries dels seus competidors

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC) ha imposat una multa de 5 milions d'euros a Telefónica per no haver gestionat les avaries dels operadors competidors a qui lloga la seva xarxa majorista. El regulador ha informat aquest dimecres que l'antic monopoli estatal va incomplir l'oferta majorista del bucle d'accés d'abonat (OBA) entre l'1 de gener del 2014 i el 31 d'octubre del 2015, fet que qualifica d'infracció "molt greu".

L'OBA estableix les relacions entre Telefónica i els seus competidors quan aquests lloguen les línies (majoristes) per oferir connexions de banda ampla i telèfon als seus clients. Aquest acord inclou, entre molts altres aspectes, els preus de lloguer d'aquestes línies, els temps de subministrament, la gestió d'avaries i les seves penalitzacions, etc.

Després de la instrucció de l'expedient, l'organisme que presideix José María Marín Quemada ha sentenciat que durant aquell període Telefónica no es va responsabilitzar d'una gran part de les avaries en les línies dels clients d'altres operadors, i que considerava els treballs que li sol·licitaven els operadors rivals com una "falsa avaria". En conseqüència, la 'teleco' blava els va aplicar unes penalitzacions de fins a 26,12 euros per línia per aquestes gestions.

Telefónica acumula en un any 47 milions en sancions de CompetènciaSegons la CNMC, un alt percentatge de les avaries que Telefónica identificava com a "falses" no ho eren. Concretament, entre el 53,8% i el 78,2% del total. Ara l'organisme regulador assenyala que aquest és un problema mol estès i que "pot haver suposat pèrdues per als operadors alternatius de diversos milions d'euros, a més d'afectar la imatge i credibilitat d'aquestes empreses davant dels seus clients".

El desembre del 2013 la CNMC ja va reduir de mitjana un 75% les penalitzacions que aplicava Telefónica als seus rivals per aquestes "falses avaries", fins a 26,12 euros per línia. Tot i així, l'organisme recorda que l'operadora podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la notificació de la sanció.

Telefónica recorrerà la sanció

La reacció de l'operadora no s'ha fet esperar. Telefónica ha expressat el seu "més enèrgic rebuig" a la multa imposada per l'organisme i ha assegurat que recorrerà la sanció davant de l'Audiència Nacional i per a la qual sol·licitarà la suspensió cautelar. La companyia defensa que no està incomplint les obligacions que imposa l'OBA respecte a la gestió de les avaries i que els fets que s'exposen a la resolució no condueixen a aquesta conclusió.

En aquest sentit argumenta que la CNMC pren com a mostra un centenar de les trucades de "falses avaries" sobre un total de 700.000, un percentatge ínfim -el 0,014%- "que evidentment és insuficient per extrapolar resultats". De fet, Telefónica afirma ser "una referència europea" en la prestació de serveis majoristes a la resta d'operadors del mercat.