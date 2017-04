La compra de pisos creix a Catalunya un 8,7%, molt per sobre de la mitjana espanyola

La venda de pisos va augmentar a Catalunya un 8,7% el mes de febrer, molt per sobre de la mitjana espanyola, on la venda d'habitatge només va créixer un 1,2%, segons les dades publicades aquest dilluns per l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons les dades de l'Ine, a Catalunya es van vendre al febrer 6.062 habitatges, cosa que significa un augment del 8,7% respecte del mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat es van vendre 35.610 habitatges, amb un increment del 1,2% respecte al mateix mes de l'any passat.

La venda de pisos a Catalunya es dispara un 20% el 2016Catalunya és la segona comunitat on mes habitatges es van vendre, només superada per Andalusia amb 6.605, i per davant del País Valencià (5.426) i la comunitat de Madrid (5.316). A més, Catalunya és la tercera comunitat on més va créixer la venda de pisos, un 8,7%, només superada per La Rioja (14,9%) i Castella i Lleó (9,9%).

Per cada 100.000 habitants es van vendre a l'Estat 97 habitatges. La comunitat amb la proporció més alta va ser el País Valencià, amb 139 pisos venuts per cada 100.000 habitants, seguit de les Balears, com 118 habitatges, i Catalunya i Madrid, amb 105 ambdues.

Els habitatges de segona mà continuen sent els principals impulsors del mercat. A Catalunya, dels 6.062 habitatges venuts, 5.281 eren habitatge usat, xifra que significa un 87% del total, i només 781 eren habitatges nous.

En el conjunt de l'Estat, dels 35.610 habitatges venuts, un total de 29.171 (quasi el 82%) eren habitatges de segona mà, mentre que 6.439 eren habitatges nous (un 18,1%).