La confiança en el ‘bitcoin’ trenca rècords

El bitcoin ha viscut aquest agost una escalada sense precedents. La criptomoneda per excel·lència va arribar a fregar aquesta setmana els 4.500 dòlars i va deixar enrere tots els rècords des de la seva enigmàtica creació. De fet, des del gener del 2017 la divisa digital ha multiplicat per més de quatre el seu valor. Si a principis d’any comprar un bitcoin costava 999 dòlars, divendres aquesta divisa cotitzava a un preu de 4.298,9 dòlars. En només un any l’augment ha sigut de més d’un 600%. Què explica aquest increment de valor imparable?

No hi ha un sol factor que expliqui les causes de l’evolució que ha viscut el bitcoin els últims mesos. En primer lloc, alguns analistes com el director de la firma d’inversió Global Advisors Bitcoin Investment Fund, Daniel Masters -un dels pocs que va predir que la criptomoneda superaria la barrera dels 4.000 dòlars-, creuen que cada avenç al voltant de la tecnologia fa pujar la confiança en la divisa i, per tant, el seu valor. De fet, aquesta escalada va començar a fer els primers passos al mes d’abril, just després que el Japó reconegués la criptomoneda com a mètode per fer pagaments. Segons l’analista de la plataforma financera Libertex, Ivan Marchena, la legalització serà “un procés gradual” i no s’aturarà, perquè alguns estats ja reconeixen la moneda.

Aquesta empenta es va tornar a accelerar quan l’1 d’agost la moneda va aprovar dividir-se en dos: així va néixer el bitcoin cash, una escissió de la divisa que ara fluctua de manera independent respecte a la seva mare. El divorci tenia com a motivació principal les discrepàncies entre usuaris sobre la velocitat de les transaccions, perquè a mesura que els intercanvis han anat en augment les transaccions s’han tornat més lentes.

El bitcoin és una moneda virtual que no està secundada per cap banc central o organisme financer, però les seves transaccions es validen a través de l’anomenada tecnologia de blocs (o blockchain ) i la verificació dels anomenats miners, usuaris que reben monedes virtuals a canvi de fer aquesta tasca.

Especulació i ‘ransomware’

Tot i així, hi ha veus crítiques que consideren que aquest boom també està causat en part per l’especulació. “No excloem que en un termini curt de temps el preu del bitcoin pugui disminuir dràsticament, de la mateixa manera com ha pujat”, explica l’analista Ivan Marchena. A aquest efecte s’hi suma el fet que la criptomoneda s’hagi convertit en la divisa més recurrent en els ciberatacs de ransomware. Aquestes amenaces informàtiques són les mateixes que les utilitzades pel virus WannaCry, que al maig va provocar el caos en centenars d’empreses de tot el món. El programari maliciós demanava un rescat per recuperar la informació dels seus ordinadors infectats, que s’havia de pagar en bitcoins.

Quin és el sostre? Per a Marchena es podria consolidar de manera estable per sobre dels 5.000 dòlars de cara al 2018. Tot i així, les seves pròpies regles obliguen que només hi pugui haver 21 milions de bitcoins en circulació. Actualment el seu valor als mercats -uns 74.000 milions de dòlars- ja supera el d’empreses com Netflix i PayPal.