La confiança del consumidor tanca el 2016 en màxims anuals

La confiança del consumidor va pujar 1,3 punts al desembre en relació amb el mes anterior, fins a situar-se en 100,7 punts, la millor dada del 2016. Tot i així, aquest indicador encara és lluny dels màxims històrics del 2015 (107,4 punts), segons les dades publicades aquest dimarts pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Aquest avanç de l'indicador es deu principalment a la millora de la percepció dels consumidors sobre la situació actual, malgrat la lleugera reculada de les expectatives. En concret, la valoració dels espanyols sobre el context actual va créixer 3,7 punts al desembre, fins a 92,2 punts, mentre que l'indicador que mesura les expectatives dels consumidors per al futur va recular 0,9 punts i es va situar en 109,3 punts.

Les mateixes dades del CIS també mostren que gairebé la meitat dels consumidors espanyols arriben justos a final de mes, concretament un 45% dels enquestats. D'altra banda, un de cada tres afirma que només pot estalviar una mica cada mes, mentre que només un 3% diuen que aconsegueixen estalviar bastants diners. Finalment, el 12% dels consumidors asseguren que han hagut de recórrer als estalvis per fer front a les factures del mes.

Pel que fa a l'evolució de l'ocupació a Espanya, un de cada tres consumidors pensa que la situació per trobar feina a l'Estat és pitjor que fa sis mesos, mentre que el 42% confien que el context laboral millorarà en el futur. A més, un 30% pensen que el mercat de treball només empitjorarà a partir d'ara, mentre que un 28% esperen que no canviï en el següent mig any.

Finalment, l'informe del CIS valora les perspectives de compra d' habitatge a l'estat espanyol. Un contundent 96% dels enquestats asseguren que no faran cap inversió immobiliària el proper any, mentre que només un 3% estan decidits a comprar un habitatge el 2017. No obstant, més de la meitat dels espanyols (un 54%) creuen que el preu de compra pujarà durant aquest nou any i tan sols un 6% confien que baixi.

L'ICC recull mensualment la valoració de l'evolució recent i les expectatives dels consumidors espanyols relacionades amb l'economia familiar i l'ocupació, amb l'objectiu d'anticipar les seves decisions de consum. L'indicador recull valors entre 0 i 200, i es considera que per sobre de 100 la percepció és positiva i, per sota, negativa.