El conseller Rull creu que hi ha inversions en risc pel retard en el corredor mediterrani

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha alertat aquest divendres de la possibilitat de pèrdua d'inversions a Catalunya perquè la construcció del corredor mediterrani no estigui llesta a temps.

Durant l'acte de constitució del Consell Assessor d'Infraestructures, el conseller ha destacat la necessitat d'aquesta infraestructura per unir la costa mediterrània espanyola amb Europa. Cal "certesa i previsibilitat" sobre les infraestructures, ha dit el conseller, que ha remarcat que "hi ha inversió privada aturada o en risc de desaparèixer perquè el corredor no arriba a temps".

Adif ven el corredor mediterrani com la connexió Madrid-EuropaEl conseller ha subscrit les propostes dels impulsors del Consell Assessor d'Infraestructures en el sentit que la planificació de les obres públiques es faci des del punt de vista de la demanda i no de l'oferta, per evitar per exemple aeroports sense avions o estacions d'alta velocitat sense passatgers.

A l'acte de constitució del Consell hi han assistit el president de la patronal Foment, Joaquim Gay de Montellà; el secretari general del ministeri de Foment, Manuel Niño, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz.

Promouen el Consell la patronal Foment, la Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya, la patronal d'enginyeries Asinca i la Fundació Cercle d'Infraestructures. Els presidents d'aquestes entitats han advocat per un sistema de planificació d'obra pública a llarg termini i d'adjudicació no només amb criteris econòmics que porten a ofertes a la baixa que després obliguen a modificacions, sobrecostos i fins i tot paralitzacions d'obres. La tinent d'alcalde, a més, ha demanat tenir en compte criteris d'ecologia i implicar-hi la ciutadania per satisfer les seves demandes i necessitats.

Segons el president de la Cambra de Contractistes, Joaquim Llansó, Catalunya hauria de destinar entre el 2,2 i el 2,3 del seu PIB a les infraestructures, cosa que suposaria destinar-hi entre 4.700 i 5.000 milions d'euros anuals. A més, ha demanat un canvi de cultura en la licitació per evitar les baixes en les ofertes, actualment d'entre el 10% i el 30% per sota del cost real, per tenir en compte com a criteris d'adjudicació els estudis de cost-benefici. Llansó també ha reclamat una futura agència independent que s'encarregui de la licitació i adjudicació de l'obra pública a Catalunya de totes les administracions.