La consellera Bassa assegura que l'atur està "pràcticament com abans de la crisi"

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, ha celebrat la baixada de l'atur fins a les 453.645 persones a Catalunya, fet que suposa un descens del 12% durant l'any 2016. Per a la consellera, és la xifra de tancament d'any més baixa des del 2008 -quan hi havia 423.232 aturats registrats-. "Estem pràcticament com estàvem abans de la crisi", ha afirmat la consellera, malgrat que els 453.645 aturats a tancament del 2016 són un 70% més dels 265.789 que hi havia al tancament del 2007. La consellera ha indicat que "es veu la llum al final del túnel".

Catalunya tanca l'any amb 453.645 aturats registrats, 62.023 menys que el 2015El descens de l'atur en més de 62.000 persones és el més alt de la sèrie històrica, que comença l'any 1996. Segons la consellera, aquestes dades del 2016 permeten afrontar el 2017 "amb una mirada més optimista". Malgrat que ha fet un balanç positiu del 2016, Dolors Bassa ha incidit en la necessitat de revertir la precarietat del mercat de treball per anar cap a una ocupació més estable i de qualitat.

"La recuperació no ens agrada", ha indicat la consellera per referir-se a l'excessiva temporalitat, que ha qualificat de "part negativa" de les dades, i en aquest sentit ha indicat que l'objectiu per al 2017 és "convertir la precarietat en estabilitat" per aconseguir "convertir els treballadors pobres en treballadors estables que puguin tenir un projecte vital".

Dolors Bassa ha destacat també l' increment de l'afiliació a la Seguretat Social, del 3,9% fins a 119.185 afiliats, que també és la millor dada del 2008 i l'increment més alt des del 2005; així com l'increment de la contractació, del 9,3% fins arribar als 2.980.558 contractes. En aquest aspecte, Bassa ha destacat que malgrat que els contractes temporals continuen sent la gran majoria, els contractes indefinits han augmentat un 15% mentre que els temporals només han crescut un 8%.

La consellera s'ha felicitat de que l'atur hagi caigut en tots els sectors, especialment la construcció (-20%), i també que la millora de les dades arribi als desocupats menors de 25 anys i als aturats de llarga durada, el que segons ella, indica que "les polítiques actives tenen els seus resultats".

No obstant, hi ha a Catalunya 214.000 aturats que no reben cap prestació (amb dades del mes de novembre), i en aquest sentit ha indicat que el Govern treballa en la possibilitat de la renda garantia perquè tingui "un terra social".

Crítiques dels sindicats

L'optimisme de la consellera no el comparteixen els sindicats. La UGT valora el descens de l'atur, però considera que les xifres no poden donar lloc a " cap tipus de triomfalisme", ja que l'any 2016 es tanca amb 3.702.974 aturats a l'Estat "amb una cada vegada menor protecció per desocupació, més temporalitat, precarietat i més parcialitat involuntària". El sindicat ha indicat que hi ha un problema de fons en la precarietat i l'elevada temporalitat i indica que el balanç del 2016 mostra el "dany irreparable" que ha patit el mercat de treball.

De la seva banda, CCOO ha destacat que malgrat la reducció de l’atur, l'any 2016 finalitza amb una escassa creació d’ocupació i manté una elevada precarització laboral. "Tot i la davallada, ens mantenim en uns nivells de desocupació insostenibles en comparació als inicis de la crisi", ha indicat el sindicat.

La patronal Pimec ha fet una valoració positiva de les dades, però demana als responsables polítics que a la vista de la bona tendència no oblidin que segueixen sent necessàries polítiques de generació d’activitat i reindustrialització.

En aquest sentit, Pimec ha criticat els darrers augments impositius, especialment pel que fa a les cotitzacions socials. "Les pressions pressupostàries i la necessitat de finançar les pensions no haurien de condicionar el creixement econòmic a mitjà termini, posant en risc la competitivitat del país", ha indicat la patronal.