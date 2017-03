Les grans constructores demanen peatges a les autovies per a pagar les pensions

La patronal de les grans constructores espanyoles, Seopan, creu que posar peatge a les autovies de l'Estat que ara no en tenen permetria uns estalvis en la conservació d'infraestructures que es podrien destinar a garantir el futur de les pensions i la despesa sanitària.

"Tenim un gran estoc d'infraestructures, posem-les en valor per a solucionar una part del problema de la despesa pública, que té altres prioritats com són les pensions o la sanitat, i per a reforçar aquesta despesa", ha argumentat el president de Seopan, Julián Núñez.

Abertis s’ofereix a pagar polítiques socials a canvi d’allargar els peatgesPer a la patronal de les grans constructores, és el moment de plantejar el debat de pagar per l'ús de les infraestructures, no només les autovies, sinó totes, per establir les prioritats de despesa.

Segons Núñez, tots els ciutadans volen que els serveis siguin gratuïts, "però si les prioritats són la sanitat, les pensions i l'educació, s'ha de fer quelcom per a preservar-les".

Les dades d'aquesta patronal indiquen que la xarxa d'autopistes de peatge que hi ha a Espanya, d'uns 3.000 quilometres, aporta anualment a l'Estat uns 1.000 milions d'euros, tant per la part d' ingressos en impostos com en els estalvis per al seu manteniment, quelcom que es multiplicaria si les autovies gratuïtes passessin a ser de peatge.

Radials en fallida

D'altra banda, la patronal de la construcció calcula en uns 5.000 milions d'euros el forat que comportarà per a les arques públiques les autopistes en fallida, la majoria de la xarxa radial de Madrid.

Malgrat que el Ministeri de Foment assegura que el cost de rescat d'aquestes vies és inferior, Julián Núñez ha dit que els 5.000 milions "és una xifra de difícil discussió". Per això, ha dit que tant el govern espanyol com la patronal tenen "l'obligació de buscar una solució" que "eviti que els contribuents hagin de pagar els 5.000 milions".

Segons Seopan, d'aquesta quantitat, 4.032 milions corresponen a la clàusula de responsabilitat patrimonial de l'Administració (RPA), per les inversions fetes, i 800 milions són per l'expropiació dels terrenys que encara estan pendents de pagaments. No obstant, el president de les grans constructores -la majoria d'elles accionistes d'aquestes autopistes- considera que encara hi ha temps per salvar alguna d'aquestes vies de la liquidació, especialment per l'augment de trànsit que estan registrant.