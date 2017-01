El consum de ciment creix, però està a nivell del 1964

El sector cimenter ha patit especialment la crisi. A l’esclat de la bombolla immobiliària i de la construcció residencial s’hi van sumar les retallades a l’obra pública. Tot plegat va portar a una caiguda del consum de ciment del 80% entre el 2007 i el 2016 a Catalunya.

No obstant, el 2016 ha sigut l’any d’una certa recuperació. El consum d’aquest material durant l’any passat a Catalunya va augmentar un 6%, fins a 1,63 milions de tones, segons les dades de la patronal del sector, Ciment Català. A més, les plantes catalanes van augmentar la producció gairebé un 11%, fins a 2,52 milions de tones, gràcies a la millora del consum intern i a l’augment de les exportacions. De fet, les exportacions de ciment i clínquer van arribar el 2016 a 2,63 milions de tones, amb un increment del 7,5%. La millora de les vendes a l’exterior va estar acompanyada, a més, d’una disminució del 32% de les importacions, tot i que el volum del ciment i el clínquer que ve de fora és molt baix, de només 35.665 tones.

Segons Ciment Català, el bon comportament de les exportacions ajuda les fàbriques catalanes a mantenir l’activitat, malgrat les dificultats per mantenir la competitivitat en els mercats exteriors per l’elevat cost energètic. Per al 2017, la patronal preveu “estabilitat” en el mercat local, ja que, malgrat l’increment de la construcció residencial, “la inacció de les administracions públiques en la construcció i manteniment d’infraestructures continua llastant les expectatives de creixement de la indústria”.

Mínim històric a Espanya

En el conjunt de l’Estat, el consum de ciment el 2016 va ser d’11,14 milions de tones, un mínim històric. Segons la patronal espanyola, Oficemen, el 2016 el consum va caure un 3,1% respecte al 2015, després d’haver sumat dos anys de lleugers augments. La quantitat de ciment consumit a Espanya és l’equivalent al dels inicis dels anys 1960 i se situa a la meitat del que seria normal en un estat com l’espanyol, que hauria de rondar els 25 milions de tones, segons la patronal. A Espanya hi ha 35 plantes de producció de ciment, que donen feina a uns 15.000 treballadors, segons Oficemen.

El president de la patronal, Jaime Ruiz de Haro, va advertir ahir que hi ha el risc que alguna d’aquestes 35 plantes tanqui com a conseqüència de l’augment del preu de l’electricitat, ja que la llum és el principal cost de producció, del 30% del total, i els alts preus energètics fan que les factories espanyoles no siguin competitives en els mercats internacionals, precisament quan l’exportació és la taula de salvació del sector. “El preu de l’electricitat és un factor crític per a nosaltres, afecta la nostra línia de flotació, la sostenibilitat futura del negoci”, va reblar Ruiz de Haro.