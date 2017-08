El president d'Atlantia veu difícil que hi hagi una contraopa per Abertis

Atlantia veu cada vegada més a prop de la compra d'Abertis. El president de la concessionària italiana, Fabio Cerchiai, ha dit avui que "no serà fàcil que es presenti una proposta millor" que la que han ofert per Aberits. El dirigent també ha descartat que es pugui "construir una contraopa", en unes declaracions a l'agència ANSA.

Cerchiai es referia a la possibilitat de la contraopa anunciada pel grup constructor ACS. La firma encapçalada per Florentino Pérez va ser accionista d'Abertis fins al 2012. L'empresa va confirmar al mes de juliol que tenia intenció de tornar a Abertis.

Dos dies abans, el gestor aeroportuari Aena també va anunciar el seu interès de presentar una oferta per la firma dirigida per Francisco Reynés. Finalment, però, el govern d'Espanya va decidir fer-se enrere i va descartar l'operació d'una contraopa.

El president d'Atlantia considera "normal" que "existeixi una legítima atenció política" per part de l'executiu espanyol "per analitzar que l'oferta no vagi en contra els interessos del país". Cerchiai, però, ha declarat que "no hauria d'haver-hi cap preocupació".

L'oferta d'Atlantia, en tràmit

A principis de juliol, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja va admetre a tràmit l'opa de la italiana sobre Abertis. L'oferta d'Atlantia va oferir 16,5 euros per cada acció, una operació que superaria els 16.300 milions d'euros. Aquest dilluns al matí, el preu de l'acció de la catalana a borsa és de 16,76 euros.