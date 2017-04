Alguna cosa no quadra

Els pressupostos de l’Estat preveuen la recaptació d’impostos més gran de la història: 201.000 milions. La previsió d’ingressos no s’ha complert en els últims anys, però encara que no hi hagi rècord recaptatori, s’hi acostarà. Comparem-ho amb el 2007, l’any que ostenta aquest rècord. També es van ingressar més de 200.000 milions, però hi ha algunes diferències substancials entre llavors i ara. Per exemple, aleshores la taxa d’atur era la meitat que l’actual (un 8%, versus el 17% estimat per a enguany). A més, un nivell d’ingressos tan alt va servir el 2007 per registrar un superàvit del 2%, mentre que Espanya tancarà enguany amb un dèficit del 3,1% (un cop més, en el generós supòsit que es compleixi el pressupost). El 2017, a més, l’Estat recuperarà el PIB que tenia en el punt àlgid de la bombolla.

Així doncs, amb el mateix PIB i amb la mateixa recaptació que en el millor moment de la bombolla, Espanya continuarà tenint els comptes públics foradats i un atur rècord a Europa. ¿No els sembla que hi ha alguna cosa que no quadra?