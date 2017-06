El cost extra de volar: la comoditat es paga a part

L'arribada del low cost a les rutes de llarg radi -des d’aquesta setmana Barcelona ja té en marxa les operatives de Norwegian i Level cap als Estats Units- ha creat un nou paradigma en els vols de més hores: la comoditat es paga a part. El cost extra de determinats serveis quan agafes un avió no és cap secret i les companyies són transparents quan admeten que en determinades tarifes -sobretot les més baixes- comprar un bitllet només significa tenir el dret a volar i a carregar una maleta d’equipatge de mà a l’aeronau.

Què hi hem de sumar, aleshores? Des de facturar la maleta, connectar-se al wifi o reservar el seient fins a disposar d’un àpat calent. Segons un estudi del cercador de vols Sky-scanner que analitza 20 companyies de llarg radi, el preu del bitllet es pot arribar a encarir fins a un 21% quan hi afegim tots els serveis que no inclouen les tarifes low cost.

El professor d’Esade Josep-Francesc Valls recorda que aquesta estratègia porta més d’una dècada de rodatge. És el que el sector anomena ancillaries (complements no essencials) i aerolínies com Ryanair ho han convertit en tot un negoci. La companyia que pilota Michael O’Leary va guanyar més de 1.500 milions l’any passat a través d’aquest canal i un estudi d’IdeaWorksCompany conclou que les aerolínies van moure prop de 67.000 milions de dòlars venent extres el 2016. “Aquests serveis que es poden afegir sobre el preu del bitllet els permeten tenir un marge més gran mantenint el preu de les tarifes”, explica Valls.

Segons Skyscanner, facturar una maleta (en molts casos de fins a 23 quilos) ja és un dret adquirit a la majoria d’aerolínies tradicionals. No obstant, per endur-te més equipatge en un vol de Level amb la tarifa més elemental hauràs de pagar 40 euros més per maleta; si ho fas a Norwegian, el cost serà a partir de 20 euros, en funció del vol. Això es repeteix en els àpats a bord, una opció tradicionalment inclosa en el bitllet en els vols de llarga distància.

El menjar ja no ve de sèrie

Els viatgers més estalviadors hauran de pagar el menjar a part o portar-se el seu propi menú, dins les limitacions que estableixen els aeroports. A Norwegian, el cost serà de 32,5 euros, pels 35 euros de Level. “Qui vulgui el preu més barat haurà de fer sacrificis bàsics o pagar alguns serveis, fent que la reducció de preu respecte a les aerolínies tradicionals no sigui tan significativa”, explica Valls. Així, la transformació dels avions en e-commerces a 10.000 metres d’altura és un fet. La majoria d’aeronaus ja incorporen pantalles que permeten al viatger comprar el que li cal sense haver d’avisar el personal de vol.

Pel que al wifi, el preu d’estar connectats comença a dividir el sector. Mentre que aerolínies com Norwegian l’ofereixen gratuïtament -encara no està als seus vols de llarg radi-, d’altres com Level i Iberia l’ofereixen per 8,99 euros per una hora, o amb només un temps curt de connexió gratuïta, com Emirates i Qatar Airways. Per a Valls, aquest és un dels aspectes -juntament amb el menjar- al qual el viatger li costarà més renunciar. Tot i així, la falta de connectivitat també queda compensada pels sistemes d’entreteniment, que quasi totes les aerolínies ofereixen a un cost zero.

De tota manera, l’acadèmic descarta que aquesta política provoqui un efecte contagi a les aerolínies tradicionals, que seguiran centrades a vendre comoditat a preus més alts. Per a l’acadèmic, caldrà veure si aquesta pràctica encaixa amb el consumidor, però reconeix que la modalitat atraurà viatgers més fixats en el preu i persones que fins ara no havien pogut agafar un vol de llarg radi. De fet, el conseller delegat d’IAG, Willie Walsh, explicava en el vol inaugural de Level que gran part dels viatgers que ja han reservat les rutes faran amb l’aerolínia la seva primera incursió a través de l’Atlàntic.

Les claus

1. Per què algunes aerolínies no inclouen determinats serveis en el bitllet?

Perquè també és part del seu negoci. Per mantenir els preus de les tarifes més baixos, algunes companyies -especialment les de baix cost- ofereixen determinades comoditats com ara reservar el seient i facturar una maleta com a extra. Els nous vols de llarg radi low cost han accentuat aquesta política, ja que serveis com el menjar i els packs amb coixí i manta que acostumaven a anar inclosos en el preu també han passat a ser una opció.

2. Què són els ‘ancillaries’?

Són els complements no essencials d’un servei. Les aerolínies aconsegueixen ingressos venent tot el que et proporcionen a part del seu objectiu principal: portar-te a la teva destinació. Això inclou des de les begudes fins a la connexió wifi, i Ryanair és una de les companyies que ho han convertit en una part molt important del seu negoci. L’any passat l’aerolínia irlandesa va aconseguir facturar més de 1.500 milions d’euros a través dels extres que cobra als seus passatgers.