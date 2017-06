El cost per hora treballada pateix el seu major descens en 17 anys

El cost per hora treballada va baixar un 3,9% el primer trimestre de 2017 respecte el mateix període de l'any anterior. Aquest descens és el més pronunciat des de l'any 2000, tal i com indica l'Índex de Cost Laboral Harmonitzat publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta baixada en els costos per hora treballada, però, té la seva explicació. Enguany s'han treballat més hores durant el primer trimestre de l'any que el el mateix període del 2016. Cal recordar que la Setmana Santa va caure aquest any a l'abril, no com l'any passat (que va caure al primer trimestre), i per això s'ha produït aquest canvi de tendència. A més hores treballades, menors són els costos mitjans per hora.

Si s'eliminen els efectes d'esdeveniments com la Setmana Santa, el cost per hora treballada quasi no es veuria afectat. Les dades de l'INE revelen que la taxa interanual, sense tenir en compte els canvis estacionals, hauria disminuït un 0,1%.

Educació, l'activitat on més es redueixen els costos

Totes les activitats van experimentar una reducció en els costos laborals aquest primer trimestre respecte el mateix període de l'any anterior. Els canvis més pronunciats es van produir a l'àrea d' educació (-8,3%), informació i comunicacions (-8%) i transport i emmagatzematge (-6,2%).

Per altra banda, els retrocessos més petits es troben a l'àrea d'activitats d' investigació científica (-1%) i activitats immobiliàries (-1,3%).

De nou, però, l'escenari canvia si s'eliminessin els efectes estacionals. De fet, si la Setmana Santa hagués caigut enguany al primer trimestre, els costos per hora treballada haurien augmentat en alguns sectors. Entre ells, destaquen el financer i d'assegurances (+2,3%) i l'immobiliari i científic (ambdós haurien experimentat un creixement del 2%).

A l'altre extrem s'hi trobarien activitats relacionades amb la informació i el món de la comunicació (-4,6%), el transport i l'emmagatzematge (-2,1%) i la construcció (-2%).