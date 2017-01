El Tribunal de Comptes acusa el FROB d'arbitrari en la venda i

El Tribunal de Comptes considera que l'entitat pública creada expressament per als processos de reestructuració de bancs i caixes va actuar de manera arbitrària en la majoria de les vendes d'entitats i que va incórrer en diverses deficiències entre 2009 i 2015. Concretament, aquest òrgan fiscalitzador de l'Estat considera que el FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) no tenia un procediment clar que establís "unes normes bàsiques per aplicar en la venda de cada entitat de crèdit", cosa que va provocar arbitrarietat a l'hora d'adjudicar els suports financers en cada cas.

Precisament el Tribunal de Comptes considera que aquesta manca de criteri ha impedit portar a terme uns processos de venda clars que li permetessin retenir o deduir les despeses de les diferents operacions de venda perquè no va aclarir com imputar ingressos i despeses en cada procés.

A banda, el Tribunal de Comptes també responsabilitza la mala gestió d'aquest fons d'haver contractat una línia de crèdit de 3.000 milions d'euros que no va acabar utilitzant i que finalment han tingut un sobrecost de 33 milions.

El cost del rescat



Segons el Tribunal de Comptes, doncs, l'Estat ha gastat fins a data del 31 de desembre del 2015 60.718 milions d'euros segons l'informe de fiscalització del procés de reestructuració bancària que el Tribunal de Comptes ha publicat aquest dimarts. D'aquests, més del 20% dels diners van anar destinats al sanejament i venda de Catalunya Caixa, que va costar 12.676 milions d'euros als comptes públics, segons l'informe d'aquesta entitat.

Així doncs, segons aquest organisme Catalunya Caixa, ara CatalunyaBanc, va rebre fins i tot més diners que Bankia i la seva martiu BFA, el rescat de les quals va costar 12.347 milions d'euros. Cal recordar, però, que mentre CatalunyaCaixa va ser absorbida pel BBVA, el 65% de Bankia encara és en mans de l'Estat espanyol, que se n'ha de desprendre totalment abans del 2019.

En recursos públics compromesos (liquiditat més garanties), la CAM, adquirida posteriorment pel Sabadell, és l'entitat que més cost va tenir, amb 23.302 milions. Bankia és la segona, amb 22.426 milions i Banc de València la tercera amb 19.019 milions d'euros. CatalunyaCaixa arriba als 15.510 milions.

Un cost que encara pot ser més elevat