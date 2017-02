El cotxe del futur ja és aquí

L’automobilística Seat va aprofitar ahir la primera jornada del Mobile World Congress per presentar el primer model elèctric de la companyia. Es tracta d’un turisme urbà i compacte que tindrà una autonomia de 150 quilòmetres, una velocitat màxima de 130 quilòmetres per hora i un temps de recàrrega ràpid: només 30 minuts. Aquest nou model també comptarà amb una tecnologia absolutament connectada que permetrà accedir al cotxe des de qualsevol telèfon mòbil.

El cotxe no estarà a la venda fins al 2019, però l’automobilística va avançar ahir que posarà en marxa una primera flota de deu vehicles que circularan per Barcelona a partir de l’abril, a mode de prova. Aquests cotxes estaran a disposició dels treballadors del Barcelona Tech City, al Palau de Mar, on la matriu de Seat, Volkswagen, ha confirmat que instal·larà el seu pròxim laboratori d’innovació, tal com va avançar l’ARA fa deu dies.

Seat va manifestar ahir la seva voluntat de liderar el mercat del cotxe connectat amb la integració d’internet als seus vehicles. Per aconseguir una transició fluïda, l’automobilística també va presentar el Dongle, un dispositiu de la grandària d’una pila que estarà disponible al desembre i que permetrà que els cotxes més antics també es puguin connectar a internet.

El negoci de la connectivitat

“No només hem vingut a parlar de cotxes, sinó també del rol de les automobilístiques en el món d’internet”, va dir ahir el president de Seat, Luca de Meo. El cert és que l’edició del MWC d’aquest any ha barrejat automobilístiques i empreses de telecomunicacions amb un objectiu comú: repartir-se el negoci del vehicle connectat i autònom, un pastís que creixerà un 25% anual els pròxims cinc anys, segons el fabricant de components Bosch.

L’interès mutu entre operadores i fabricants de cotxes es va fer evident tant per l’augment de marques de vehicles al saló dels mòbils com per l’exhibició de cotxes als estands de les operadores més importants, com Verizon, AOL o Telefónica. Les companyies volen convertir-se en proveïdores de serveis i al mateix temps els fabricants fan una crida a generar sinergies. Per això, ni Volkswagen ni la seva filial Seat, ni tampoc Renault, Nissan, Daimler o Mercedes van deixar passar ahir l’oportunitat d’explicar les bondats de la conducció autònoma.

Els experts al saló coincidien que, quan es perfeccioni la tecnologia, els cotxes connectats i autònoms seran més eficients i menys contaminants i milloraran la mobilitat a les ciutats. Actualment, aquests vehicles sense conductor ja detecten els semàfors, els límits dels carrils i els obstacles que es poden trobar a la carretera. Per mitjà d’algoritmes, els enginyers poden “ensenyar al cotxe” per on circular, quines vies són accessibles o estan tallades i fins i tot quines tenen menys trànsit. La clau per seguir endavant, segons fonts del sector, són la comunicació entre vehicles i la gestió de les dades. En la resta de qüestions, tal com avançava ahir un dels directius presents al saló, “el futur ja és una realitat”.

La indústria de l’automoció es bolca en el saló dels mòbils

BMW presenta l’i3

L’automobilística alemanya presenta al saló el seu model i3, un cotxe amb aparcament autònom que pot estacionar-se amb els gestos que fa el conductor des de fora del vehicle. BMW també té novetats en connectivitat, com ara activar funcions del cotxe des de casa i per veu.

La ciberseguretat amenaça el sector

“Tots els cotxes intel·ligents poden ser hackejats ”. Amb aquesta contundència resumia ahir el fundador de Kaspersky Lab, Eugene Kaspersky, un dels debats oberts sobre els cotxes sense conductor. Kaspersky va recordar la necessitat de crear nous sistemes que garanteixin la seguretat dels passatgers. Segons aquest expert en ciberseguretat, si no es controlen, aquestes noves tecnologies posen a l’abast dels hackers el domini dels vehicles amb un simple joystick.

Camions connectats

Mercedes-Benz també ha aprofitat el saló per esgarrapar per al sector de la logística algun dels avantatges dels cotxes connectats. La companyia vol connectar a internet els seus camions, alguns d’ells ja semiautònoms, per localitzar àrees de servei o trobar les rutes menys transitades.

Taxis sense conductors

Renault i Nissan han arribat a un acord amb Transdev per desenvolupar flotes de cotxes elèctrics sense conductor per al transport públic i sota demanda. L’objectiu és explorar un nou mercat en què els clients puguin reservar trajectes, tal com ja es fa amb els taxis.