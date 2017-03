Covestro fa marxa enrere i no tancarà la planta d’MDI de Tarragona

Covestro, antiga Bayer Material Science, rectifica i no tancarà el seu històric centre de producció d'MDI de Vila-seca (Tarragonès), que va inaugurar-se a finals dels anys 60. L’empresa ha anunciat en un comunicat que continuarà amb la producció a Tarragona d’aquest producte químic, que s’utilitza en la fabricació d’escumes de poliuretà, i que en el moment d’anunciar el tancament es va explicar que la producció tornava a les plantes de l’empresa a Alemanya. Segons el comunicat de Covestro, el tancament se suspèn “de moment” per “l’increment significatiu de la demanda de MDI”.

L’empresa alemanya argumenta també que ha aconseguit tenir accés a matèries primes com el clor que garanteixen que el centre productiu de Tarragona pugui continuar fabricant aquest producte. Un argument de pes, perquè quan el desembre de 2015 s’anunciava el tancament, la companyia va argumentar que ho feia perquè amb el tancament de plantes anunciat per Ercros es quedaven sense proveïdors d’aquest producte, tot i que posteriorment van reconèixer que també havien pesat els dèficits de competitivitat que afecten a tot el sector químic tarragoní, com són els elevats costos energètics i l’absència del Corredor Mediterrani.

En el mateix comunicat de Covestro, el director general de Covestro a Espanya, Andrea Firenze, assegura que l’empresa vol “continuar contribuint al creixement dels nostres clients”, en el que s’interpreta com una promesa de continuïtat de l’activitat de l’empresa al polígon de Tarragona. Fonts del comitè d’empresa celebren l’anunci, tot i que es mostren prudents per veure si amb aquest canvi de plans se salvaran tots els llocs de treball que haurien estat afectats si el tancament de la planta es materialitzava, uns 120. El tancament es va anunciar el desembre de 2015 i s’havia de fer efectiu a finals d’aquest 2017.

La decisió de Covestro arriba dos mesos després que l’empresa ratifiqués el tancament en una roda de premsa en la que anunciaven una inversió de 3 milions d’euros al complex de Vila-seca per construir-hi un nou centre logístic per subministrar àcid clorhídric al mercat ibèric, amb la creació d’una quinzena de llocs de treball. En aquell moment, Andrea Firenze, va assegurar que els plans de tancament seguien endavant, tot i que no va precisar-ne la data concreta, i que Covestro buscava nous socis per ocupar el recinte que la planta d’MDI ocupava dins les seves instal·lacions de Vila-seca.