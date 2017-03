Una empresa d’automoció de Hong Kong invertirà 80 M€ a Catalunya

Tercer anunci d’inversió en automoció d’un grup xinès a Catalunya en menys de deu anys: aquest cop ha sigut de Thunder Power, un grup tecnològic amb seu a Hong Kong i especialitzat en el sector dels vehicles elèctrics. El grup va anunciar ahir que obrirà un centre de R+D a Catalunya per desenvolupar la tecnologia dels nous models de la marca. Les instal·lacions implicaran una inversió inicial de 80 milions, la contractació de 200 persones i estaran operatives el 2018, segons va explicar ahir la Generalitat. L’empresa també ha fet públic que té en ment Catalunya com a ubicació per construir, en una segona fase, una planta de producció amb més de 1.000 treballadors (i 200 milions d’inversió inicial), per fer el muntatge i distribució del futur cotxe de la marca a Europa.

L’anunci es va fer en el marc de la visita del conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget a la Xina per atraure inversions per al sector de l’automoció. Baiget i el conseller delegat de Thunder Power, Wellen Sham, van signar un acord de col·laboració per facilitar l’aterratge de la multinacional a Catalunya. “Ho hem fet amb la voluntat de continuar mantenint aquest dinamisme industrial que sempre ha caracteritzat el nostre país i d’obrir aquesta indústria al futur a través de la indústria 4.0, el vehicle autònom i el vehicle elèctric”, va assenyalar Baiget.

Dos anuncis anteriors, frustrats

Aquest hub complementaria la planta de producció que Thunder Power té a la Xina. Sembla, per tant, que finalment sí que hi haurà un fabricant d’automòbils xinès que desembarca a Catalunya després dels dos projectes que es van volatilitzar. El 2010, el govern de Montilla va arribar a un acord d’inversió amb el fabricant xinès de vehicles Chery. A mesura que va passar el temps, però, del projecte no se’n va saber res més. Un dels negociadors de l’acord, el professor de l’Iese Pedro Nueno, va explicar a l’ARA que la crisi va frenar el projecte: “Va faltar velocitat, de tothom, de la gent d’aquí i d’ells. Els xinesos tenen una certa por de sortir de la Xina perquè esperen no ser ben rebuts. Amb més rapidesa s’hauria pogut fer”, admetia Nueno.

El cas de Chery, però, no és l’únic. Amb l’arribada de CiU al Govern, la Generalitat va fer un segon anunci, en aquest cas amb la xinesa Brilliance, un fabricant amb el qual BMW està aliat per produir vehicles al gegant asiàtic. Com el del tripartit, el projecte de CiU tampoc va quallar i el departament d’Empresa va explicar a aquest diari que els xinesos no van fer cap més moviment després de l’anunci inicial. Amb Thunder Power, però, la Generalitat torna a obrir la porta per deixar entrar la inversió del gegant asiàtic, amb la vista posada al futur: el cotxe elèctric.