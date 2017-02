Brussel·les posa en dubte les mesures fiscals aprovades pel govern espanyol i augmenta la previsió del dèficit

A la Comissió Europea no li surten els comptes. Brussel·les ha revisat a l'alça la previsió del dèficit pel 2017 perquè considera que les mesures fiscals impulsades pel govern de Mariano Rajoy no serviran per recaptar tant com preveu Madrid.

Si a principis d'any, en l' avaluació dels comptes espanyols per aquest any, la Comissió va fixar el dèficit del 2017 en un 3,3% del PIB (dues dècimes més de l'objectiu pactat), aquest dilluns rectifica i augmenta la previsió dues dècimes més, fins el 3,5%. Si fins ara el comissari d'Economia, Pierre Moscovici, no havia demanat mesures addicionals immediates a Espanya, aquest dilluns podria canviar el discurs.

L'executiu comunitari segueix sense fiar-se de les mesures aprovades a corre-cuita pel govern espanyol. Segons l'informe de les previsions que ha publicat avui, Brussel·les considera que hi ha un alt grau "d'incertesa" sobre la xifra de recaptació que aportarà l'augment d'impostos en l'aclcohol i el tabac o els canvis tributaris de l'lmpost de Societats. La Comissió destaca, per exemple, que la recaptació al mes de novembre va ser inferior a la xifra prevista.

L'economia creix a bon ritme

L'altra cara de la moneda és el creixement econòmic. Brussel·les aplaudeix el bon ritme de creixement que ha experimentat l'economia espanyola durant el 2016. Enguany continuarà creixent per sobre de la mitjana de la zona euro, però es confirma una desacceleració: la previsió pel 2017 és del 2,3% del PIB i pel 2018 del 2,1%.

La Comissió Europea explica que factors externs, com el preu del petroli o una possible retirada de les mesures d'estímul del Banc Central Europeu (BCE) jugaran en contra del creixement de l'economia espanyola. Malgrat aquestes incerteses, Brussel·les es mostra satisfesta de la capacitat de creixement que ha demostrat Espanya. El bon ritme de del PIB també tindrà efectes positius en l'atur, que baixarà fins al 16% l'any que ve.