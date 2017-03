El preu del petroli cau a mínims anuals des del pacte de l’OPEP

El preu del barril de petroli va registrar ahir caigudes significatives i va marcar els preus mínims des de l’inici de l’any, tant del Brent, de referència a Europa, com del Texas, de referència als Estats Units. Un descens dels preus que es produeix després de la pujada que es va produir a finals del 2016, quan els estats que formen part de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) van decidir reduir la producció per fer pujar el preu. El barril de Brent va arribar ahir a mínims al voltant dels 52 dòlars, el nivell més baix des del primer de desembre del 2016 i un 10% per sota dels màxims de l’any, que es van registrar el 3 de gener.

A més, la baixada del preu del cru coincideix amb l’anunci del departament d’Energia dels Estats Units que les seves reserves van augmentar la setmana passada fins al rècord històric de 538,4 milions de barrils.

Gran troballa de Repsol

D’altra banda, la petroliera espanyola Repsol va anunciar ahir que ha fet a Alaska, amb el seu soci Armstrong Energy, el descobriment més gran de petroli dels últims 30 anys en territori dels Estats Units i el segon de la història de la companyia. Els pous on s’ha fet la troballa tenen uns recursos identificats d’uns 1.200 milions de barrils recuperables de cru lleuger.