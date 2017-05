El delfí de Florentino fa el salt

La seva passió era el futbol i, quan jugava al Reial Oviedo, fins i tot va tenir alguna oferta per progressar en aquella professió. Però va triar la construcció. Des de dijous Marcelino Fernández Verdes és oficialment conseller delegat de la constructora ACS. Aquest asturià només té vuit anys menys que Florentino Pérez -que en té 70- però acaba d’heretar les regnes d’ACS, la constructora que va fundar i fer créixer l’actual president del Reial Madrid.

Que Fernández Verdes ocuparia aquest càrrec se sap des que el mateix Florentino Pérez ho va anunciar en una entrevista al programa Salvados de Jordi Évole el 2014. Aleshores, però, ja va avisar que el relleu seria progressiu, i finalment el traspàs de poders no va culminar fins fa quatre dies.

Però Fernández Verdes, a banda de compartir l’afició pel futbol i pel Reial Madrid -és espectador habitual al Santiago Bernabéu, com es podia esperar-, fa un quart de segle que treballa amb Florentino Pérez i sempre va enfocar la seva carrera professional cap a la construcció. Va estudiar enginyeria de camins, canals i ports a la Universitat de Barcelona, on es va casar amb una catalana, amb qui té tres filles i un fill que porta el seu nom. Va començar la seva carrera a FCC, i tot seguit va anar a parar a Ocisa, que va ser una de les primeres compres del projecte constructor que, a finals dels vuitanta, començava a impulsar el president madridista i que ara és un dels gegants mundials, amb una facturació de 32.000 milions d’euros a l’any, més que qualsevol empresa catalana.

Des d’aleshores, el ja conseller delegat d’ACS va anar encadenant càrrecs de responsabilitat en diverses filials d’aquest conglomerat del totxo. De fet, el mateix any en què es va constituir oficialment ACS -el 1997-, aquest enginyer asturià va ser nomenat director general d’ACS Proyectos, Obras i Construcciones. Tres anys després ja era president i conseller delegat de la divisió.

Però un dels moments clau per a l’enlairament d’ACS fins a arribar a assolir l’alçada de gegant que té actualment és la compra l’any 2002 de Dragados, la primera constructora d’Espanya, nascuda el 1941, i que li va costar 900 milions d’euros. Aleshores Florentino li va concedir també a l’enginyer asturià els càrrecs executius a Dragados, que va dirigir amb èxit durant quatre anys fins que va tornar a la matriu.

Acumulació de càrrecs

De la mateixa manera que ACS anava afegint empreses i zeros al seu compte de resultats, el delfí de Florentino Pérez anava acumulant càrrecs i sempre en empreses clau per a l’imperi del seu impulsor. La que podria dir-se que va ser la segona compra decisiva per a la internacionalització d’ACS -i just en el moment en què el mercat espanyol començava a punxar- va ser la de l’alemanya Hochtief, un dels principals negocis mundials de desenvolupament d’infraestructures, amb presència destacada no només al centre d’Europa, sinó també als Estats Units, Austràlia i el Sud-est Asiàtic. Aquí Florentino Pérez també va voler comptar amb Fernández Verdes, que va acabar aterrant a Alemanya sense saber alemany com a director d’operacions per a Amèrica. Segons explica Cinco Días, els treballadors de l’empresa el van rebre amb una xiulada perquè patien pels seus llocs de treball, però això no va evitar que finalment fos nomenat també màxim responsable del grup i pilotés la seva integració amb ACS.

I amb això no n’hi va haver prou. Quan ja era ben sabut que el seu era el nom que el fundador de l’imperi ACS havia triat com a successor, va anar fins a Austràlia, on, sense deixar de ser conseller delegat de Hochitef, va assumir el mateix càrrec a Cimic, una altra empresa propietat del grup.

Així que, després fins i tot d’haver de canviar de continent, Fernández Verdes ja havia absorbit prou coneixement i demostrat la seva capacitat de gestió (i d’expansió) del negoci per oficialitzar la presa de possessió del càrrec de conseller delegat d’ACS, un càrrec que, sigui dit de passada, s’ha creat expressament per a ell, ja que Pérez en tenia prou amb el càrrec de president i màxim accionista (controla un 12,5% del capital, el doble que la família March) per assumir-ne tot el control.

Ara, doncs, mentre Florentino Pérez es pot dedicar plenament al futbol des de la llotja del Reial Madrid, el que un dia també va voler triomfar en el món del futbol assumeix les regnes del gran imperi de la construcció nascut a Espanya.