Un 21% dels pisos es lloguen a Barcelona en menys de dos dies

Un 21% dels pisos que es posen en lloguer a la ciutat de Barcelona s'acaben llogant en menys de dos dies, segons un estudi del portal Idealista que analitza la velocitat en que els propietaris troben llogater quan posen un pis al mercat. L'estudi, segons explica el portal, s'ha fet analitzant tots els anuncis que durant el febrer es van donar de baixa en el lloc web perquè s'havien llogat.

El que ha volgut el portal és analitzar quina és la taxa del que anomena lloguer immediat, és a dir, els pisos que s'anuncien i que s'acaben llogant en menys de 48 hores des de que es publica l'anunci.

Per districtes, Sant Andreu és on la taxa és més alta, del 40%. Segueixen Nou Barris, amb un 38%; Horta-Guinardó, amb un 31%; i Gràcia amb un 27%. Les taxes més baixes corresponen a Sarrià-Sant Gervasi, amb un 8%; i Sant Martí i Ciutat Vella, amb un 21%.

Així evolucionen els preus a Barcelona, barri per barriAquesta taxa, en el cas del conjunt de l'Estat, és del 12% de mitjana. En el cas de Catalunya, se situa just en la mitjana espanyola, ja que també és el 12%, una taxa que només superen les Balears amb un 19%, la Comunitat de Madrid amb un 18% i Navarra amb un 17%, i la iguala el País Basc amb el 12%. On laq taxa és més baixa és a Múrcia, Astúries i La Rioja, amb un 4%, i Extremadura amb un 5%.

Entre les capitals de província, Barcelona se situa en la banda més alta, amb una taxa del 21%, és a dir, de cada 100 pisos que surten a lloguer, 21 troben llogaters en menys de 48 hores. Per sobre de Barcelona hi ha Ourense, amb una taxa del 33%, Albacete i Màlaga amb el 27%, i Palma i Pamplona, amb el 25%. Madrid es queda al 19% i la supera Àvila, amb el 20%.

Segons el director d'estudis del portal, Fernando Encinar, aquestes taxes de lloguer ràpid indiquen que el mercat "està clarament calent en algunes ciutats". Això, explica, és per un canvi de concepte en el que s'ha passat de pensar que viure de lloguer era tirar els diners a que el lloguer "s'hagi convertit en l'opció escollida per milers de ciutadans per al trobar casa".

Aquest canvi de concepte ha portat a un augment "enorme" de la demanda, sense que hagi una resposta al mateix ritme de l'oferta, indica Fernando Encinar. "De fet, malgrat que a Idealista hi ha més pisos de lloguer que mai, no són prou i això provoca que els preus, en alguns llocs, estiguin pujant", indica el cap d'estudis del portal.

No obstant, Fernando Encinar nega l'existència d'una bombolla perquè els preus no pugen per motius especulatius "sinó perquè han estat hivernats durant tota la crisi i ara es posen al dia en un escenari de millora econòmica i augment de l'ocupació, sobretot en les grans capitals". Per a Encinar, l'escàs interès de molts ajuntaments de facilitar que hi hagi nous habitatges en lloguer provocarà que " probablement els preus continuaran pujant".

Segons l'estudi, en el conjunt de l'Estat, un terç dels habitatges que es van llogar en menys de dos dies tenien un preu inferior als 500 euros mensuals, mentre que un 46% costaven entre 501 i 750 euros, un 14% entre 751 i 1.000 euros, un 5% entre 1.001 i 1.500 euros i el 2% per sobre dels 1.500 euros.

La gran majoria dels pisos llogats en menys de 48 hores tenien menys de 80 metres quadrats, un 16% entre 81 i 100 metres quadrats, i només un 12% tenien més de 100 metres quadrats,