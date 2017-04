El jutge demana una fiança de gairebé 500 milions d'euros a sis fills de Ruiz-Mateos

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha acordat aquest divendres l'obertura del judici oral contra sis fills de l'empresari José María Ruiz-Mateos, que va morir el 2015 als 84 anys, i vuit persones més per l'anomenat cas Nueva Rumasa com ara l'advocat de la família, Joaquín Yvancos. El magistrat els acusa de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, acumulació de bens i contra la hisenda pública i demana als hereus de l'empresari una fiança de més de 496 milions d'euros.

D'aquesta suma, que hauran de pagar entre tots, 200 milions corresponen a la multa, 171 milions de la responsabilitat civil i 124 milions al terç que fixa la llei. A l'auto el jutge descriu les pràctiques irregulars de la família, responsable del grup empresarial Nueva Rumasa, que el 2008 ja s'enfrontava a una situació econòmica difícil que va empitjorar el 2009.

El magistrat detalla que els acusats simulaven moviments d'efectiu que en realitat eren traspassos entre els comptes del grup. Aquestes operacions amb societats pantalla es feien servir per generar crèdits ficticis per obtenir liquiditat a curt termini. A més, el jutge explica que els Ruiz-Mateos feien servir testaferros a societats formalment alienes al grup, una pràctica que va deteriorar la situació econòmica de les empreses de Nueva Rumasa, que van acumular deutes per valor de 577 milions d'euros el 2009.

Davant d'aquesta situació d'insolvència, segons De la Mata, els responsables de la companyia van crear una trama per captar inversors que no destinava els diners a la pròpia empresa, sinó que els feia servir per tapar els deutes d'altres societats del grup o per comprar altres empreses de renom per "seguir consolidant l'engany".

Estafa i blanqueig de capitals

A més, Ruiz-Mateos i els seus fills van orquestrar una operativa per ocultar el seu patrimoni, per evitar les obligacions de pagaments que havien d'afrontar i les declaracions de concurs voluntari de les principals empreses del grup. Fins a 1.409 afectats per la presumpta estafa de Nueva Rumasa van denunciar aquesta situació i demanen una indemnització de 171 milions d'euros.

Ruiz-Mateos i Rumasa van ser un dels binomis més importants i també polèmics del panorama empresarial espanyol. L'imperi va arribar a estar format per 700 empreses que incloïen des de marques d'alimentació com Clesa o Duhl –i dins d'aquest, la marca catalana Cacaolat– fins a bodegues i empreses hoteleres i fins i tot del sector bancari.