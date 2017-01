El Govern se sotmetrà a una auditoria de la gestió i ús de dades fiscals

El departament d'Economia ha desmentit aquest divendres a través d'un comunicat les declaracions del l'exjutge i senador d'ERC Santi Vidal en les quals afirmava que la Generalitat té les dades fiscals de tots els catalans de manera il·legal. Segons Economia, " és absolutament fals que el Govern de la Generalitat tingui totes les dades fiscals dels contribuents catalans"

En aquest sentit, Economia ha assegurat que la Generalitat es posa a disposició de l'Agència Catalana de Protecció de Dades per sotmetre's a una auditoria, a petició pròpia, per demostrar quin ús i gestió fa de les dades fiscals dels catalans.

En aquest sentit, el departament ha recordat que la Generalitat només disposa de les dades fiscals relacionades amb els impostos que gestiona i que pot obtenir "en el marc de la més escrita legalitat". El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha anunciat que està disposat a comparèixer davant la Comissió d'Economia i Hisenda deL Parlament per aclarir tots els dubtes que hagin pogut generar les afirmacions de Santi Vidal.

Santi Vidal deixa l'escó per "no ser cap obstacle per al procés"Així, doncs, el Govern ha reiterat que tots els consellers comuniquen les seves decisions "amb tota transparència" i que, en cap cas, "l'opinió de persones externes a l'Administració és vinculant sobre l'acció del govern de Catalunya".

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ja ha anunciat aquest divendres que el partit es reunirà amb l'exjutge i senador Santi Vidal per demanar-li explicacions i que es puguin "prendre les decisions que toquen".