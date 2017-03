Les vendes de Desigual tornen a caure un 8% en el segon any de transformació

Desigual continua aplicant la sacsejada empresarial que va posar en marxa el 2015. La firma de moda catalana va tancar l'any passat amb una facturació de 861 milions d'euros, un 8% menys respecte a l'exercici anterior, quan les vendes ja van caure un 3%, segons ha comunicat aquest divendres l'empresa. El benefici brut d'explotació de la marca també es va reduir un 17% fins als 166 milions, més lluny dels 200 milions amb què va saldar el 2015.

Segons l'empresa, aquesta nova caiguda de les vendes respon al pitjor comportament dels mercats europeus, amb l'excepció d'Espanya, on es concentra el 90% de la seva facturació. Tot i així, el 10% restant que representa la resta de països on opera va millorar durant l'exercici, sobretot a l'Amèrica Llatina. "Portàvem dues dècades creixent a doble dígit, ara hem hagut de parar i posar ordre", ha recordat a l'ARA el responsable corporatiu de la companyia, Alberto Ojinaga.

Malgrat la caiguda de les vendes, Ojinaga assegura que la transformació ens comença a notar en els comptes de l'empresa. El benefici net de Desigual va mostrar símptomes de recuperació amb un augment del 9% fins als 71 milions d'euros. Aquest repunt es deu, segons l'empresa, a l'aplicació del pla d'eficiència que vol millorar la rendibilitat del grup. De fet, la companyia també ha millorat la seva liquiditat i va sumar 83 milions d'euros a la seva posició de caixa.

Nova cúpula

El 2016 també es va tancar per a la companyia catalana amb una cúpula directiva completament renovada. L'últim fitxatge ha sigut David Meire com a responsable de clients, que fins ara era eñ director de 'retail' de Nike a Europa. Els canvis en la direcció de la companyia van començar el 2015 amb la sortida del conseller delegat de Desigual, Manel Jadraque, que va ser substituït en aquesta funció pel fundador de la marca, Thomas Meyer. Després de Jadraque, l'empresa va sumar quatre baixes més en quatre mesos com ara els responsables de l'àrea d'expansió de negoci o l'encarregat del desenvolupament de nous productes.

"Estem posant trenta anys de negoci en revisió", explica el director de màrqueting de la companyia, Borja Castressana. Desigual va estrenar l'any passat alguns dels canvis per a la marca que seran més visibles per als consumidors. En primer lloc, la companyia començarà a renovar més sovint les seves col·leccions i el 25% dels productes s'actualitzaran cada mes a les botigues. A més, començarà a renovar les botigues amb un nou concepte de distribució i combinarà les seves característiques peces plenes de formes i colors amb roba més sòbria.