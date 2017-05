Els desnonaments per lloguer es disparen fins a 144.055 en tres anys

La crisi de l’habitatge no es limita a les execucions hipotecàries. Segons l’informe La crisi de l’habitatge no ha acabat d’Amnistia Internacional, entre el 2013 i el 2016 es van produir fins a 144.055 desnonaments per lloguer, dels quals 34.193 van tenir lloc l’any passat. Això implica que els desnonats per no pagar el lloguer superen els que no van poder fer front a la hipoteca, que van ser 26.397 durant l’any passat.

La comunitat de Madrid i la demarcació de Barcelona van concentrar una tercera part dels desnonaments per lloguer, que a l’àrea de la capital catalana van arribar als 6.710 casos, pels 4.760 de Madrid.

L’organització critica que les autoritats no donen una resposta suficient a aquesta situació ni alternatives perquè els desnonats puguin ser reallotjats en noves llars.

Famílies monoparentals

Aministia Internacional assegura que el 2016 l’11% de les famílies no van poder pagar a temps la hipoteca o el lloguer. En el cas de les llars monoparentals, aquesta dada va escalar fins al 17%.

“És imprescindible conèixer la veritable situació que hi ha a Espanya sobre el dret a l’habitatge: quantes persones han perdut casa seva i, sobretot, quantes estan en situació d’especial vulnerabilitat”, va demanar la directora adjunta d’Amnistia Internacional, Eva Suárez-Llano.