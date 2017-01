La despesa en pensions puja un 3,15% al gener, fins al rècord de 8.648 milions

La Seguretat Social ha destinat aquest mes de gener la xifra rècord de 8.647,8 milions d'euros per al pagament de les pensions contributives, xifra que és un 3,15% superior al mateix mes del 2016, segons les dades publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

D'aquesta despesa en pensions, la major part, 6.100 milions d'euros, han anat a pagar pensions de jubilació, amb un increment del 3,8%. Poc més de 1.516 milions han anat a pagar pensions de viduïtat (1,5% més), mentre que 881 milions s'han destinar a pensions d'incapacitat permanent (1,6% més). Les pensions d'orfandat han pujat a quasi 128 milions, amb un augment d'un 1,3%, i les pensions familiars han pujat a 21,3 milions, el 4,1% més.

El nombre total de pensions al gener ha augmentat un 1,19% més respecte al mateix mes de l'any passat, i ja són 9.465.328, marcant un nou màxim en el sistema. Malgrat que el creixement al gener no és el més alt de la sèrie històrica la darrera dècada, ja s'acumulen dotze mesos consecutius de creixements per sobre d'un 1%.

La pensió mitjana de jubilació al gener puja a 1.054,67 euros al mes, amb un augment del 2,08% respecte al mateix mes de l'any anterior. La pensió mitjana del sistema (que inclou totes les classes de pensions) s'ha situat en 913,63 euros, amb un augment d'un 1,93%.

L’ import mitjà de les pensions a Catalunya durant el mes de gener s’ha situat en els 948,15 euros, el que representa un 2,1% més que el mateix període de l’any passat. En total, s’han abonat 1.694.426 pensions a Catalunya, un 1,1% més que al gener del 2016, de les quals la majoria (1.084.340) corresponen a les prestacions per jubilació.

Les de jubilació tenen un import mitjà de 1.071,95 euros, un 2,3% més que el gener del 2017. Pel que fa la resta de pensions, 165.299 són per incapacitat permanent, amb un import de 1.018,61 euros; 395.325 per viduïtat (650,02 euros); 48.054 per orfandat (376,28 euros) i 1.408 per favor de familiars (557,29 euros).