Detenen als Estats Units un executiu de Volkswagen pel cas dels motors trucats

Un alt executiu de Volkswagen ha estat detingut per les autoritats nord-americanes en relació amb l'escàndol dels motors dièsel trucats, segons ha informat el diari The New York Times.

El diari, que cita dues fonts, informa que el detingut és Oliver Schmidt, encarregat de l'oficina de compliment de les regulacions de la companyia entre el 2014 i el març del 2015.

Schmidt és el primer detingut pel trucatge dels motors dièsel, que afecta prop de 600.000 automòbils als Estats Units.

Volkswagen ha admès que va trucar els motors dièsel de 2 i 3 litres per amagar les emissions reals d'òxids de nitrogen, un producte considerat cancerigen per les autoritats sanitàries.

La companyia alemanya ha arribat a un acord per indemnitzar els propietaris dels gairebé 500.000 vehicles amb motors dièsel de 2 litres venuts als Estats Units i també a les autoritats nord-americanes.

Segons l'acord, Volkswagen es veurà obligat a desemborsar uns 15.000 milions de dòlars.

L'empresa també és a prop d'arribar a un acord per compensar els 85.000 propietaris de vehicles amb motors dièsel de 3 litres que hi ha als Estats Units.