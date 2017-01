El deute mundial ja suposa el 325% del PIB

L’endeutament global va créixer en 11 bilions de dòlars (10,6 bilions d’euros, és a dir, més de 10 cops el PIB d’Espanya) durant els nou primers mesos del 2016, segons les dades publicades ahir per l’Institut Internacional de Finances. En total, el deute mundial, incloent-hi tant el públic com el privat (corresponent a famílies i empreses), es va situar en 217 bilions de dòlars, l’equivalent al 325% del PIB mundial. Dit d’una altra manera, el món hauria de treballar més de tres anys per pagar tot el deute acumulat.

La situació és més delicada a l’eurozona, que va acabar el tercer trimestre amb un deute del 405% del PIB. Això es va deure al creixement del deute públic (que va passar del 107% amb què es va tancar el 2015 al 110%), que va contrarestar el descens del sector privat. En concret, les famílies van reduir el deute per sota del 59%, el seu nivell més baix des del 2008. Als Estats Units el deute equivalia al 335% del seu PIB.

Entre les economies desenvolupades el deute va créixer fins al 392% del PIB, mentre que els països emergents van registrar un passiu molt inferior, del 217%. En el cas de les primeres, a més, el deute del sector públic va superar per primera vegada el del sector financer.

Una bombolla?

L’elevat deute fa temps que ha encès les alarmes dels experts, alguns dels quals alerten que s’ha creat una bombolla impossible de pagar. De moment, però, Donald Trump ha anunciat un ambiciós programa d’infraestructures i, alhora, una retallada d’impostos. L’única manera de finançar-ho, per tant, serà generant encara més deute.