Deutsche Bank assumeix la multa de 7.000 milions als EUA pel cas de les hipoteques porqueria

Deutsche Bank, el banc més gran d'Alemanya, ha arribat aquest divendres a un principi d'acord amb el departament de Justícia dels Estats Units per tancar mitjançant el pagament de 7.200 milions de dòlars (6.896 milions d'euros) les reclamacions per l'emissió d'hipoteques porqueria al mercat americà entre els anys 2005 i 2007. Les operacions del banc i altres institucions van generar la crisi financera que es va desencadenar l'any 2008.

Tot i així, l'entitat ha assegurat que no necessitarà ajudes estatals per fer front a la sanció, sinó que assumirà la multa amb els seus propis recursos. "Anticipem que pagarem els cupons de tots els nostres instruments a temps i en la seva totalitat", ha indicat Deutsche Bank en un comunicat enviat a tots els treballadors a través de la seva web interna.

El banc s'ha compromès a pagar una multa per un import de 3.100 milions de dòlars i provisionar 4.100 milions més per als consumidors afectats als Estats Units. Aquesta compensació podria arribar en forma de modificacions en les condicions dels préstecs o altres iniciatives similars que es podran determinar en els propers cinc anys. Així doncs, el total de la sanció és baix en comparació amb els 12.000 milions que reclamaven les autoritats americanes en un principi.

Deutsche Bank, un problema alemany però no sistèmicAquest pacte, però, encara està subjecte a la negociació de la documentació definitiva, per la qual cosa podria ser que el banc i el departament de Justícia dels Estats Units no arribessin a un acord final sobre el cas. Segons l'entitat, la resolució del cas de les hipoteques porqueria no tindrà un impacte significatiu en els comptes del 2016, però sí que afectarà de forma extraordinària els resultats abans d'impostos del quart trimestre en aproximadament 1.170 milions de dòlars.

Malgrat la notícia, les accions del Deutsche Bank s'han disparat avui amb força a la borsa de Frankfurt. Els títols de l'entitat bancària pujaven un 4% al principi de la sessió, fins a superar els 18 euros, el seu millor valor des del març i molt per sobre del mínim de 10 a què cotitzava en el seu pitjor moment, aquest setembre. No obstant, les accions del banc han moderat l'eufòria inicial i han tancat la sessió amb un ascens del 0,34%.

De la mateixa manera, Credit Suisse ha arribat a un acord amb les autoritats dels Estats Units per pagar una multa de 2.480 milions de dòlars i liquidar les demandes per la venda d'hipoteques porqueria abans de la crisi financera del 2008. El banc suís també haurà d'abonar fins a 2.800 milions per compensar els consumidors americans. Per cobrir la sanció l'entitat ja ha avançat que farà una provisió abans d'impostos de 2.000 milions de dòlars.