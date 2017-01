El dièsel perd quota de mercat i retrocedeix al nivell del 2002

El Dieselgate, els acords de la Cimera de París sobre emissions a l’atmosfera i la conscienciació creixent dels ciutadans en la cura del medi ambient estan passant factura als vehicles dièsel, propulsats per gasoil. És la tecnologia més utilitzada per al transport pesant, però en els vehicles lleugers està perdent quota de mercat de manera accelerada els últims anys.

A Espanya, segons les dades de la patronal de fabricants Anfac, els turismes dièsel van copar el 2016 el 56,8% de les matriculacions. Però tot i que continuen sent les majoritàries, aquesta quota de mercat és la més baixa des del 2002, quan els cotxes dièsel eren el 57,3% dels que es venien.

Fins als anys 90 els cotxes impulsats per gasoil tenien una quota de vendes molt minsa, al voltant del 15%. Però a partir de l’any 1992 la matriculació d’automòbils dièsel no va parar de créixer i el 1999 superava per primer cop la de cotxes de gasolina.

La quota de mercat dels dièsel va continuar augmentant durant els primers anys d’aquest segle fins que, el 2007, quasi tres de cada quatre cotxes venuts a l’Estat eren dièsel. Durant anys es van estabilitzar les vendes al voltant del 70%, però a partir del 2013 es va iniciar un ràpid descens. Aquell any els cotxes dièsel ja baixaven al 67% de quota de mercat, per seguir el descens el 2014 amb el 66%, el 2015 amb el 63% i el 2016 amb el 56,8%.

I malgrat que la majoria de marques continuen produint cotxes propulsats per gasoil, els mateixos responsables de la indústria de l’automoció els auguren un futur negre.

Segons un estudi recent de la consultora KPMG sobre la indústria de l’automoció, més de la meitat dels alts directius del sector (el 53%) creuen que el dièsel serà la primera tecnologia de propulsió que desapareixerà de les cadenes de producció. L’estudi és significatiu, ja que, per fer-lo, la consultora ha enquestat prop d’un miler de directius d’empreses del sector de tot el món (la meitat eren presidents, consellers delegats o directius de primer nivell), a més de 2.400 conductors.

Dubtes sobre el cotxe elèctric

L’estudi també mostra dubtes sobre el futur del cotxe elèctric. El 62% dels directius enquestats creuen que els cotxes elèctrics amb bateria no triomfaran. La causa, expliquen, és que cal desenvolupar una infraestructura de recàrrega molt important. A més, destaquen com un inconvenient molt gran el temps de recàrrega de les bateries, que pot anar de 25 a 45 minuts.

Per això aquests directius, explica KPMG en el seu informe, es decanten per la pila d’hidrogen com a tecnologia per al futur cotxe elèctric. Un 78% dels directius enquestats veuen en aquesta tecnologia el futur de la tracció elèctrica, malgrat que reconeixen que és una tecnologia que encara ha de madurar, perquè s’han de resoldre problemes com el de la refrigeració de l’hidrogen o el seu emmagatzematge segur dins de l’automòbil.

Els canvis en el sector de l’automòbil no afectaran només el combustible per a la propulsió. L’estudi de KPMG preveu un canvi total en el model de negoci. Tres quartes parts dels directius del sector opinen que un vehicle digitalitzat i connectat generarà més ingressos que 10 vehicles no connectats. La conseqüència serà l’entrada de nous actors al mercat. De fet, el 82% dels directius auguren que en quatre anys alguna companyia tecnològica de Silicon Valley dissenyarà un cotxe. El que no queda clar és si hi haurà una confrontació entre aquestes empreses tecnològiques i els fabricants d’automòbils, o una cooperació. Un 45% creuen que les dues indústries col·laboraran, mentre que el 55% consideren que competiran.

També faran canviar el mercat l’economia col·laborativa -compartir vehicles- i els cotxes autònoms -que no necessiten conductor-, perquè entre altres conseqüències provocaran una caiguda de vendes d’automòbils. Quasi un 60% dels directius enquestats creuen que el 2025 la meitat de conductors no voldran tenir un cotxe propi.