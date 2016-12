El preu dels pisos es dispara a Barcelona un 14% el 2016

Els preus dels pisos usats a la ciutat de Barcelona s'han disparat un 14,4% durant l'any 2016, segons un estudi fet pel portal Idealista. L'estudi s'ha fet amb les ofertes de venda de més de 415.000 immobles a tot l'Estat, dels quals gairebé 64.000 corresponen a Catalunya.

Segons aquest estudi, Barcelona és la capital de província on més pugen els preus. L'augment del 14,4% dels preus deixa el metre quadrat en 3.879 euros de mitjana, al mateix nivell que el tercer trimestre del 2010. Aquest preu significa un increment del 31% des del preu mínim després de l'esclat de la bombolla immobiliària, el 2013.

Julián Cabanillas : “A Barcelona el preu dels pisos ja està a nivells precrisi, del 2007”En canvi, a Madrid els preus han pujat només un 3,6%, aquest any, i el metre quadrat se situa en 2.921 euros. En aquest cas, els preus només s'han recuperat un 8,4% des dels mínims. En el conjunt de l'Estat, el preu dels pisos encara cau, un 0,7% el darrer any, i el preu per metre quadrat se situa en 1.553 euros.

En el conjunt de Catalunya el preu del metre quadrat al tancament del 2016 és de 1.901 euros, un 3% més que l'any passat. No obstant això, els preus tenen comportaments molt dispars. Així, a la província de Barcelona, on de mitjana la pujada és del 2,3%, l'increment més significatiu es produeix a Barberà del Vallès, amb un 15,9%, però encara hi ha municipis amb forts descensos, com Sant Fruitós de Bages, amb un -16%.

El metre quadrat més car és a la capital, amb 3.879 euros, mentre que el municipi on és més barat és Santa Margarida de Montbui, amb 792 euros.

A la província de Tarragona els preus han pujat un 7,3% aquest any, i destaca l'augment a Tortosa del 22,9%, mentre que l'increment a Girona ha estat del 5,9% i s'han disparat els preus un 11,1% a la Bisbal d'Empordà. En el cas de Lleida, l'increment s'ha situat en un 5,5% i l'augment el lidera la capital de la demarcació, amb un 10,6%.

Diferències per barris

L'increment de preus del 14,4% a la capital catalana amaga grans diferències per barris. Per districtes, l'increment més gran es produeix a l'Eixample, amb un 19,4%, seguit de Ciutat Vella (15,7%), Gràcia (13%) i Les corts (12,2%). L'increment més moderat ha estat a Sant Andreu (6%), Horta-Guinardó (8,3%) i Nou Barris (9,5%).

Malgrat que els preus pugen a tots els districtes, dins de cadascun hi ha fortes diferències i encara hi ha cinc barris on els preus han caigut: Diagonal Mar (-11%), les Tres Torres (-3,2%), el Poble-sec - Parc de Montjuïc (-2,9%), Provençals (-2,9%) i Sant Genís dels Agudells (-0,3%).

Per contra, els preus s'han disparat al Carmel (20,8%), el Fort Pienc (20,9%), la Nova Esquerra de l'Eixample (21,2%), Sarrià (23%), el Clot (25,8%) el Parc i la Llacuna del Poblenou (28,5%). També s'han registrat augments importants a Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera (17,1%), Vallcarca i Penitents (16,6%) o la Bordeta (18,6%).

Els preus més alts s'han registrat al districte de Sarrià - Sant Gervasi (4.818 euros el metre quadrat), seguit de les Corts (4.756 ), l'Eixample (4.610 euros) i Ciutat Vella (4.191 euros). Els més barats són Nou Barris (1.945 euros), Sant Andreu (2.328 euros) i Horta-Guinardó (2.493 euros).

Però per barris, i malgrat el descens de l'11%, Diagonal Mar continua sent la zona més cara, amb 5.891 euros el metre quadrat, seguit de Sarrià (5.824 euros) i Pedralbes (5.689 euros). El barri més barat és Ciutat Merdiana, amb 1.313 euros el metre quadrat.