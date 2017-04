Els e-mails per blanquejar del cap de l’FMI

RR2004@imf.org. Aquesta era l’adreça de correu electrònic de l’exvicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato quan va ser nomenat director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI). Aquest e-mailde la institució financera va ser utilitzat per l’aleshores màxim responsable per donar instruccions en diverses operacions de blanqueig de capital. Així ho recull l’últim informe de la unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil aportat al jutjat d’instrucció número 31 de Madrid, que investiga la trama societària a través de la qual l’ex número dos de l’executiu de José María Aznar repatriava fons d’origen dubtós des de paradisos fiscals.

Un dels sistemes ideats per Rato perquè els seus capitals tornessin a Espanya arrencava a la societat panamenya Red Rose, una entitat opaca de la qual era propietari des de finals dels 90 -quan era vicepresident- i en què actuava com a suposat testaferro el germà de la seva exdona, Santiago Alarcó. Des del 2006, els diners passaven d’aquesta empresa a Vivaway, una altra societat radicada a Gibraltar, que els feia arribar a una de les seves societats patrimonials espanyoles, Kradonara, mitjançant préstecs simulats.

L’operativa la gestionava el despatx Plazas Abogados a través d’un dels seus responsables, Domingo Plazas. En un dels correus de Rato intervinguts pels agents, enviat des de la seva adreça de l’FMI el 4 de setembre del 2006, l’aleshores director gerent dona instruccions a Plazas: “M’agradaria que et posessis, sisplau, en contacte amb Santiago Alarcó per a una operació de 900.000 euros per a Krandonara”.

Plazas va complir les ordres, com es desprèn de la seva resposta. L’advocat li confirmava a Rato que havia parlat amb Alarcó i li deia que tots dos havien acordat que el préstec es faria a Vivaway: “I que aquesta societat capitalitzi Kradonara com a préstec participatiu”. “Prego que m’indiquis on envio les dades del compte bancari a Anglaterra per fer la transferència, així com les instruccions per invertir aquests fons”, responia Plazas.

Inversió a Catalunya

En un altre missatge, enviat des de RR2004@imf.org el 18 d’octubre del 2006, Rato demana a Plazas que enviï part dels diners rebuts per Kradonara a una altra de les societats de l’entramat espanyol. “M’agradaria que enviessis 191.500 euros a VR Inversiones Residenciales SL”, li diu al seu assessor. Aquell mateix dia, aquest li respon que la transferència ha sigut ordenada però li pregunta pel concepte del traspàs. Rato respon l’endemà: “La transferència que heu fet en nom de Kradonara a VR és una inversió immobiliària a Catalunya”.

Dos mesos després, el 8 de desembre del 2006, Rato torna a utilitzar la seva adreça de director gerent per ordenar a Plazas noves gestions entre les seves societats de Panamà, Gibraltar i Espanya. “En els pròxims dies, Kradonara rebrà de VR 99.000 euros com a devolució parcial de la inversió en cartera que vam fer fa uns mesos”, li diu. I afegeix: “Vivaway rebrà a finals de desembre 150.000 euros de Red Rose com a préstec, que al seu torn traslladarà a Kradonara”.

Després de l’anàlisi dels correus, els agents subratllen “la forma de traspàs dels fons d’una societat a altres utilitzant societats interposades i mitjançant préstecs” i el fet que “part de la inversió sigui aplicada a valors immobiliaris”. Es tracta, diu l’informe, d’una manera de procedir relativament habitual en els processos de blanqueig de capitals. La investigació apunta que empreses de Rato van facturar a companyies que ell va privatitzar 82 milions, dels quals 31 els va ingressar mentre era director gerent de l’FMI.

ELS CORREUS DE RATO ALIENS A LA TASCA DE L’FMI

“M’agradaria que et posessis en contacte, sisplau, amb Santiago Alarcó per a una operació de 900.000 euros per a Kradonara”

“M’agradaria que enviessis 191.500 euros a VR Inversiones Residenciales SL“

“La transferència que heu fet en nom de Kradonara a VR és una inversió immobiliària a Catalunya”

“En els pròxims dies, Kradonara rebrà de VR 99.000 euros com a devolució parcial de la inversió en cartera que vam fer fa uns mesos [...]. Vivaway rebrà a finals de desembre 150.000 euros de Red Rose com a préstec, que al seu torn traslladarà a Kradonara”

“Estic pensant a vendre el terreny de Sotogrande. ¿Coneixeries algú que pugui orientar-me del possible valor?”

“Hola, Domingo [Plazas, el seu advocat i testaferro], segons hem parlat, i com a part del préstec participatiu, fes una transferència a favor d’Arada SL per 300.000 euros al compte [...]”