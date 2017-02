L'economia catalana va créixer un 3,5% el 2016, segons l'estimació avançada del PIB que ha publicat aquest dilluns l'Idescat, conjuntament amb el departament d'Economia i Hisenda. Aquesta dada és una dècima més que el 2015, i ha millorat gràcies al dinamisme de la indústria que ha registrat un creixement del 5,2%, 2,5 punts percentuals més que l’any anterior.

D'altra banda, el quart trimestre del 2016 el creixement intertrimestral va ser del 0,6%, una dècima menys que el trimestre anterior. Tot i així, Economia ha destacat en un comunicat que aquesta tendència a la baixa s'emmarca "dins d’una tònica de creixement elevat", que situa la taxa interanual d’aquest darrer trimestre en un 3,1%.

La indústria acapara el 60% de l’augment de la inversió estrangera Segons les dades publicades per l’INE la setmana passada, l’economia espanyola va créixer el darrer trimestre un 3,0% i, en mitjana del 2016, un 3,2%, fet que situa Catalunya per sobre de la dada espanyola. A més, el resultat interanual de l'economia catalana està força per sobre de la mitjana europea, com mostren les últimes dades difoses per l’Eurostat, que situen el creixement de la zona euro el quart trimestre en l’1,8% i el del conjunt de la UE en un 1,9%.

Repunt de la indústria

Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement del sector industrial el 2016 es va situar en un 5,2%. Es tracta del segon creixement més elevat de la indústria a Catalunya des de l’any 2000, després dels resultats del 2010 molt influïts pel rebot posterior a la crisi del 2009. Com ha succeït els darrers anys, el sector industrial català està per sobre del creixement mitjà espanyol i del de la zona euro. En aquest sentit, els sectors que més creixen són el tèxtil, la confecció, el cuir i el calçat, a més de la maquinària i equips mecànics, l'aigua i els productes farmacèutics.

La construcció també va registrar un resultat positiu, amb un creixement del 3,7% el conjunt del 2016, i suma dos anys consecutius a l’alça. Segons ha assenyalat el departament d'Economia, "l’augment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social i la millora del consum de ciment demostren que el sector comença a recuperar el dinamisme", que es concentra bàsicament en l'habitatge.



Pel que fa al sector serveis, el conjunt del 2016 ha augmentat un 2,9% i ha finalitzat el quart trimestre amb una taxa interanual del 2,1%. Aquesta dada mostra una desacceleració a llarg de l’any que, segons Economia, entra dins la tònica prevista desprès del fort creixement del 2015.