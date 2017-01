eDreams compra el portal de reserva d'hotels català Budgetplaces.com

La companyia amb seu a Luxemburg i oficines a Barcelona eDreams Odigeo ha comprat la plataforma de recerca d'allotjament catalana Budgetplaces.com, segons ha anunciat aquest dimarts l'agència de viatges 'online' a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. La companyia, però, no ha fet públic l'import de l'operació.

Segons eDreams, aquesta adquisició els permetrà accedir a una tecnologia més innovadora, en línia amb la nova estratègia de negoci de la companyia. A més, també implicarà una diversificació més gran del seu catàleg de productes. Budgetplaces.com va néixer a Barcelona l'any 2003, registra més de 200.000 reserves cada any i més de 55.000 pernoctacions al mes.

eDreams millora resultats i busca una tercera seu a BarcelonaL'operació es produeix després de la venda el setembre passat del negoci de viatges corporatius d'eDreams a Alemanya, Suècia, Noruega i Dinamarca al grup australià Flight Centre Travel, fet pel qual, segons l'empresa, no suposarà un impacte per a les inversions en aquest nou any fiscal.

eDreams va tancar el seu últim exercici fiscal amb un benefici net de 12,4 milions d'euros, després de cinc anys de pèrdues. Els resultats del primer semestre del 2016 van millorar un 143% respecte del mateix període de l'any anterior, fins als 11,9 milions d'euros. De fet, durant aquesta presentació l'empresa va avançar que ja busca una tercera seu per expandir-se a Barcelona.