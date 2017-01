El lobi elèctric nega cap interès en la pujada de la llum

El preu de l’electricitat al mercat majorista tornarà a batre rècords avui i se situarà de mitjana en 91,88euros el megawatt hora (MWh), i de les 20 a les 22 hores superarà la barrera psicològica dels 100euros el MWh, segons les dades del mercat ibèric, Omie. La mitjana de 91,88 euros serà un 4,5% superior als 87,9 euros de mitjana d’ahir, i és el nivell més alt des del desembre del 2013.

Per trobar un preu superior als 91,88 euros cal anar fins al 8 de desembre del 2013, que va ser de 93,11euros el MWh. No obstant, aquest preu encara és lluny del màxim històric diari de l’11 de gener del 2002, que va ser de 103,76 euros.

Ahir Eduardo Montes, el president d’Unesa, la patronal o lobi de les grans elèctriques -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo i EDP-, va assegurar que l’encariment tindrà un impacte de 8 o 9 euros en el rebut mensual. En una entrevista a Onda Cero, va sortir al pas de les sospites sobre les elèctriques argumentant que “no tenen cap interès” que el preu de l’electricitat sigui tan alt, i va defensar la transparència del mercat, supervisat per Competència, que fa “molt difícil que hi hagi res que no sigui absolutament normal”.