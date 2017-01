Brussel·les reclama a Madrid que clarifiqui com cedirà el poder a la CNMC per fixar el preu del peatge d'electricitat

El govern espanyol ha promès a la Comissió Europea que tornarà al regulador de competència espanyol (CNMC) el poder per fixar el preu del peatge d'accés a la xarxa de transport i distribució de l'electricitat, segons han assegurat aquest dilluns fonts comunitàries.

A l'Estat -és l'únic cas a la Unió Europea- és el govern central qui fixa el peatge en comptes del regulador. L'executiu del PP li va retirar a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència aquests poders el 2014, fet que va motivar les queixes de l'executiu comunitari. Madrid va fer el canvi per poder rebaixar els preus de l'electricitat industrial, per afavorir la comptència de les empreses.

Les mateixs fonts han explicat que Madrid ha enviat a Brussel·les una carta per explicar que té la intenció de retornar la competència al regulador per fixar els peatges d'accés a l'electricitat, que suposen al voltant d'un terç de la factura de la llum. És la resposta a l'expedient que l'executiu comunitari té obert des del 2015 per la manca d'independència de la CNMC en el mercat de l'energia.

Massa aviat per tancar l'expedient

La Comissió Europea està satisfeta per aquesta declaració d'intencions, però reclama al govern espanyol que clarifiqui com ho farà i sobretot, que aprovi la llei per fer-ho possible. "Fins que no veiem en què consisteix exactament la llei, no ens podem plantejar tancar l'expedient", han explicat les fonts europees consultades.

Segons han publicat diversos mitjans aquest dimarts, la carta del govern espanyol revela que Madrid preveu atorgar a la CNMC la competència per fixar els peatges de l'accés a la xarxa elèctrica però l'executiu espanyol es reservaria el dret a avalar-lo o a rebutjar-lo.

Segons fonts del govern de Mariano Rajoy, els canvis legislatius per retornar podrers a la CNMC no estaran inclosos en el projecte de llei que demà presentarà el govern espanyol sobre la reforma dels òrgans reguladors, sinó que es posaran sobre la taula més endavant.