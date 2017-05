Les elèctriques es bolquen en les renovables sense prima

Les grans elèctriques espanyoles s’han bolcat en la subhasta d’energia renovable impulsada pel govern espanyol i, en aquesta ocasió, Endesa (a través d’Enel Green Power España), Gas Natural Fenosa i Gamesa s’han endut la seva part del pastís, malgrat que “l’èxit de la subhasta”, tal com va dir ahir el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, ha provocat que l’adjudicació de capacitat es fes sense prima, tot i que hi ha una retribució garantida.

Amb tot, el gran guanyador, com ja va passar l’any passat en la primera subhasta després de la moratòria, va ser Forestalia, l’empresa agropecuària aragonesa dels germans Samper. La companyia es va presentar de la mà de General Electric com a soci tecnològic. La multinacional nord-americana farà el desenvolupament i la fabricació dels aerogeneradors de Forestalia amb recursos que té a Europa, entre ells els del centre d’excel·lència d’enginyeria de Barcelona, el segon més gran de General Electric al món. Aquest centre va patir l’any passat una retallada de plantilla després que General Electric es fusionés amb Alstom, cosa que també va comportar el tancament de la planta de Cornellà.

Una altra gran elèctrica, Acciona, va decidir no anar a la subhasta, mentre que Iberdrola no hi va aconseguir res. Sense tenir els resultats definitius, Gas Natural s’hauria adjudicat uns 667 megawatts (MW), Enel Green Power, uns 540 MW, i Siemens Gamesa, uns 206 MW, segons fonts coneixedores del procés. La subhasta la va convocar el ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, la va administrar l’operador espanyol del mercat elèctric (OMIE) i la validarà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Forestalia va ser el gran guanyador, i es va endur uns 1.200 MW, quantitat que representa un 40% del total de 3.000 MW que finalment van sortir a subhasta. La convocatòria era de 2.000 MW ampliables en 1.000 més. L’any passat, en la primera subhasta després de la moratòria, Forestalia, que presideix Fernando Samper, es va endur 400 MW -300 d’eòlics i 100 de biomassa- dels 700 de la subhasta. En aquell cas, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power i Iberdrola van quedar fora de l’adjudicació.

Protesta de la fotovoltaica

La subhasta d’ahir estava plantejada com a tecnològicament neutral, és a dir, igual per a totes les tecnologies, a diferència de la de l’any passat, que tenia una potència assignada per a l’eòlica i una altra per a la biomassa.

Però ahir es va imposar la generació eòlica, sense donar opció a cap altra tecnologia. Això va provocar la protesta del sector fotovoltaic. La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) va anunciar una denúncia davant Brussel·les perquè, malgrat ofertar els mateixos preus que l’eòlica, cap productor de solar es va adjudicar res. L’Associació Nacional de Productors Fotovoltaics (Anpier) va acusar el govern espanyol d’utilitzar criteris que penalitzen qualsevol pretensió de “generació social”.