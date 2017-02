Els emergents frenen el creixement de Simon

La complexa situació política i econòmica en alguns països emergents com el Brasil, Turquia i Rússia, i el tipus de canvi per la depreciació de les monedes d'aquests estats, van frenar el creixement la companyia de material elèctric i il·luminació catalana Simon l'any 2016.

Segons ha explicat aquest dimecres el conseller delegat, Luis Lopezbarrena, el grup català va facturar el 2016 un total de 308 milions d'euros, un 1,3% més que l'any anterior. Però sense aquest impacte del tipus de canvi en aquests països la facturació hagués crescut un 6%.

El màxim executiu de la companyia ha explicat que, no obstant, Simon no es planteja retirar-se d'aquest mercats, si bé pot reconduir el negoci en algun d'ells, com Turquia, on la companyia se centrarà en les games més altes, ja que en les més baixes els preus són molt ajustats i hi ha molta competència local.

Simon aquest any ha complert un segle d'existència i ha tret al mercat una nova línia d'interruptors i endolls intel·ligents, que es connecten per radiofreqüència a la wifi i es converteixen en domòtics gràcies a una aplicació de mòbil.

Segons Lopezbarrena, la companyia té un 64% del seu negoci a l'estranger amb filials a 18 països, fàbriques a 10 estats diferents, i presència comercial a més de 80 estats. A Espanya té quatre fàbriques, tres a Catalunya i una a la Comunitat de Madrid.

El negoci a Espanya el 2016 va créixer un 2,5%, segons ha explicat Lopezbarrena, que espera que en un parell d'anys, al 2019, s'arribi de nou al màxim històric de facturació d'abans de la crisi, de quasi 350 milions d'euros el 2007.

El conseller delegat de la companyia ha indicat que el 2016 a Espanya el negoci que més ha crescut és el d'endolls i interruptors, per la millora del sector de la construcció, sobretot rehabilitació, més que el negoci d'il·luminació exterior, que havia crescut abans de les eleccions municipals perquè els ajuntaments van posar en marxa obres de renovació, però ara s'ha aturat.

Del total de negoci de Simon, un 75% correspon als endolls i interruptors, un 20% a il·luminació, tant exterior com interior, i la resta a nous negocis, com per exemple el vehicle elèctric, en el que la companyia treballa i ven postes de recàrrega.