Els empresaris catalans i valencians posen la directa amb el Corredor Mediterrani

Els empresaris de València i Catalunya estan tips de la manca de concreció de l’Estat amb el Corredor Mediterrani. Amb el lideratge de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), i la complicitat del Cercle d’Economia i altres organitzacions dels dos territoris, aquest dilluns es va presentar a Tarragona un nou front comú que pretén exercir de lobby perquè govern central impulsi definitivament un projecte que acumula més de deu anys de retard.

La jornada, que va aplegar més de 300 empresaris sobretot catalans i valencians, però també de Múrcia i Andalusia, va escenificar que els sectors econòmics de l’eix mediterrani passen a l’acció amb l’assignatura pendent que tenen en comú. La trobada es repetirà a Múrcia el mes que ve i a Almeria al març, i té la pretensió de convertir-se en un fòrum permanent per fiscalitzar el desenvolupament de la infraestructura.

Per això han creat una web on es concentra tota la informació sobre el projecte i es difonen els arguments al seu favor, amb un marcador que registra el suport d’organitzacions i particulars, a banda d’un 'hashtag' de Twitter ( #QuieroCorredor). El contingut estrella és un vídeo enregistrat des d’un helicòpter que mostra el traçat del corredor des de Portbou fins Algesires, identificant els punts on les obres estan més endarrerides, un document audiovisual que s’actualitzarà cada sis mesos per clarificar el grau d’execució del projecte.

Pressió a l’Estat

De la jornada d’ahir en surten dues exigències concretes: que el 2025 estigui acabat el traçat entre Almeria i França en ample internacional i que l’Estat fixi un termini concret per fer realitat la doble plataforma que eviti els colls d’ampolla que generaria que els trens de passatgers i de mercaderies hagin de compartir vies. El president dels empresaris valencians, Vicente Boluda, va instar l’Estat a assumir aquests terminis i va denunciar la "falta de planificació i de voluntat política" que fins ara ha demostrat el Govern Central amb aquesta infraestructura, que potenciaria el desenvolupament d’un eix on es concentra al voltant de la meitat de la població, els llocs de treball i el PIB de l’Estat.

La complicitat entre els empresaris catalans i valencians per fer realitat aquest projecte que depèn de Madrid i que interessa molt a totes dues bandes del riu Sénia va propiciar també missatges polítics que transcendien les qüestions econòmiques. Com el que llançava el conductor de l’acte, el secretari de l’AVE: " Catalans, us estimem, tots som espanyols, nosaltres també tenim problemes amb Madrid". El president de l’entitat, Vicente Boluda, es va queixar dels "politics valencians que van a Madrid i s’obliden d’on venen", elogiant el paper dels catalans, que considera més "aguerrits".

L'Estat fa servir fons destinats al corredor mediterrani per fer obres a MadridDurant la taula rodona que va cloure l’acte es va constatar que una de les resistències a vèncer, a banda de l’oposició política de Madrid, és la " rivalitat atàvica entre territoris rics i territoris pobres que hi ha a l’Estat i que genera recels a les inversions a Catalunya", en paraules d’ Antón Costas, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Joan Josep Bruguera, president del Cercle d’Economia, va coincidir en aquesta diagnosi i va llençar el repte de "ser capaços d’explicar a la gent de Santander o Valladolid que el Corredor Mediterrani aportarà creixement per als nostres territoris, però també pel conjunt de l’Estat", afegint que "no veure-ho seria miop". En aquest sentit, Vicente Boluda, president de l’AVE, va apuntar que "hem de convèncer als polítics de Madrid, però és complicat, perquè les mercaderies no voten".