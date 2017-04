Les empreses es deslliuren de controlar l’horari de la plantilla

El Tribunal Suprem va sentenciar ahir que les empreses no estan obligades a fer un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar que es compleix la jornada laboral. La justícia considera que només es necessari que les companyies portin el recompte de les hores extres.

La decisió és fruit d’un recurs de Bankia, que no estava d’acord amb la sentència de l’Audiència Nacional en què es condemnava l’entitat a idear un sistema de registre per controlar el temps que treballaven els seus empleats.

Tot i que el ple del Suprem ha resolt aquest conflicte, els magistrats admeten en la sentència que cal aclarir la llei i, per tant, “convindria una reforma legislativa que clarifiqués l’obligació de portar un registre horari” i facilités als empleats la demostració que han treballat totes les hores pactades per contracte.

Una llei controvertida

La llei pels controls de presència diaris ha generat desavinences entre govern, empreses i treballadors des del primer dia. A Catalunya, la Inspecció de Treball ha intensificat les investigacions l’últim any per evitar possibles abusos de les companyies.

Els sindicats hi donen suport: la UGT assegura que la reforma laboral “ha facilitat l’explotació laboral i l’augment d’hores extres” i que això ha fet que, entre el 2010 i el 2015, els treballadors perdessin 12.500 milions d’euros en salari i la Seguretat Social 3.500 milions més en cotitzacions, per això demanen control. Els empresaris, en canvi, creuen que hi ha un excés de zel en aquests nous requisits i mantenen que els registres de presència són un element del passat que ja no tenen cap sentit.