L'Estat promet que els afectats per les clàusules terra recuperaran els diners en tres mesos i sense costos

Després de diverses sentències judicials i davant la possibilitat que els jutjats espanyols es col·lapsin per un allau de reclamacions d'usuaris afectats per les clàusules abusives de les hipoteques, a més de la pressió d'usuaris i oposició, el govern espanyol mou fitxa. Segons ha explicat aquest dimats el ministre d'Economia, Luis de Guindos, l'executiu de Rajoy aprovarà divendres en consell de ministres el mecanisme extrajudicial que permeti als afectats per les clàusules terra reclamar i recuperar els diners en un màxim de tres mesos i sense costos.

De Guindos ha avançat que aquesta solució que el govern té pendent d'aprovar des de finals d'any, es tirarà endavant definitivament a través d'un decret llei al consell de ministres del proper divendres i que garantirà que el procés de reclamació i devolució de l'import cobrat als usuaris per les clàusules terra no s'allargui més de tres mesos i que sigui completament gratuït. D'aquesta manera, segons el ministre, es garanteix que els usuaris no hagin de passar pels tribunals. Tot i no aclarir com es concretarà el procés De Guindos ha explicat que seran les entitats les que calcularan l'import a retornar en un tràmit que no ha de tenir cap cost per al consumidor i que garantirà un acord just per a ambdues parts.

Una llei que garanteixi la transparència als contractes

A banda, el ministre ha explicat que el govern de Rajoy està elaborant una nova llei hipotecària que garanteixi la transparència dels contractes signats d'ara en endavant. De Guindos ha aclarit que aquest projecte de llei que el govern de Mariano Rajoy té previst tirar endavant els propers mesos, correspon a l'aplicació d'una directiva europea i que busca "protegir l'usuari de la falta de transparència" que ha patit fins ara en diverses clàusules que la justícia ha declarat abusives en els contractes hipotecaris.

Precisament aquesta iniciativa arriba després que el Tribunal Superior de Justícia Europea tombés les clàusules terra i forci a totes les entitats a retornar als usuaris fins l'últim euro cobrat en concepte d'interessos fixats per aquesta clàusula. A més, a principis d'aquest mes diversos jutjats han començat a aplicar una sentència del Tribunal Suprem que declarava abusives les clàusules que carregaven la totalitat de les despeses de formalització de la hipoteca a l'usuari i també obliguen a les entitats a retornar l'import.