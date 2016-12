El govern espanyol obliga Telefónica a gestionar les cabines un any més

260x366 Les cabines al carrer són objecte d'un fort desgast / GETTY Les cabines al carrer són objecte d'un fort desgast / GETTY

Les cabines telefòniques seguiran funcionant, com a mínim, un any més. El ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital obliga Telefónica a prestar els serveis universals, tant pel que fa a les cabines com a l'elaboració i entrega de les guies telefòniques, com a mínim durant un any més. L'ordre surt especificada des d'aquest matí al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El concurs per fer-se càrrec d'aquest servei va quedar desert perquè no hi havia cap empresa interessada. Per això el ministeri ha decidit fer una pròrroga d'un any a Telefónica mentre decideix si el servei encara es considera universal o la qualificació queda suprimida o modificada per la normativa nacional o comunitària aprovada en matèria de comunicacions electròniques.

El març passat, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMV) va remarcar que el negoci està en un "declivi clar" i aconsellava replantejar-se la conveniència de seguir exigint normativament la prestació d'aquest servei com a universal, per la poca demanda i en sintonia amb la resta de països europeus, on ja no es designa cap operador.

Actualment, el servei universal garanteix que com a mínim hi ha d'haver un telèfon públic a cada municipi de 1.000 o més habitants, i un més per cada 3.000 habitants. En els casos de municipis més petits s'ha d'estudiar la justificació cas per cas. A Espanya encara hi ha 18.300 cabines, de les quals 1.000 són a Madrid i unes 500 a Barcelona. Segons dades del sector, 12.000 ja no són rendibles i les que encara ho són no arriben a cobrir el conjunt del servei.