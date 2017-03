El nou decret de l'estiba serà gairebé calcat a l'anterior

El govern de Mariano Rajoy ho tornarà a provar, però sense gaires canvis. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha reiterat aquest divendres en una entrevista a Onda Cero que el decret llei que el Congrés dels Diputats va tombar ahir sobre la reforma de l'estiba, es cenyeix estrictament a la sentència europea i que, per tant, no té gaire marge de maniobra per fer modificacions la setmana que ve. De la Serna ha tornat a retreure els grups polítics la falta de responsabilitat que van tenir en no convalidar el decret perquè " suposa per primera vegada que Espanya incompleix un tractat de la UE i implica una sanció que haurem de pagar entre tots".

I, mentre la principal reclamació dels estibadors és que el decret inclogui la figura del registre de contractació preferent de treballadors que forçaria a les empreses a contractar estibadors d'aquesta llista blindada, el govern repeteix que és impossible que sigui així perquè la sentència europea ho impedeix. "El govern ha fet una oferta que no té precedents, és enormement generosa i fins i tot ha estat criticada perquè discrimina altres treballadors", ha afirmat el ministre.

Per això, el titular de Foment ha deixat clar que el nou decret que tornarà a presentar previsiblement a la cambra dijous vinent serà gairebé calcat perquè " és impossible que sigui gaire diferent, després de dos anys de negociacions sabem el que Europa ens permet i el que no, ha conclòs.

A més, De la Serna, ha criticat que cap dels grups de l'oposició hagi presentat una propsota concreta per modificar el text, sinó que convertissin aquesta convalidació en un " debat polític que realment tenia poc a veure amb el decret". El ministre ha apuntat que durant el procés que fa dos anys es va obrir per negociar la reforma en compliment de les directrius europees, s'han presentat esborranys als partits perquè fessin modificacions i no s'han donat.

Una sanció creixent que encara es pot evitar

De moment, Espanya té sobre la taula una sanció de prop de 22 milions d'euros imposada el 2014 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Aquesta xifra prové dels 27.000 euros per cada dia transcorregut des d'aquesta sentència i que sebla difícil que Espanya pugui esquivar encara que passi el decret. Però a banda d'aquesta, el TJUE és a punt de pronunciar-se per segona vegada i aquí és on entra l'aprovació 'in extremis' del decret llei. Si la reforma no s'introdueix, el tribunal europeu dictarà una segona decisió per incompliment i als 22 milions caldrà sumar-hi 134.701 euros diaris que s'allargarà fins que el govern espanyol aconsegueixi definitivament reformar el sector amb els criteris marcats per la justícia comunitària.