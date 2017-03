El govern espanyol proposa als estibadors prejubilacions anticipades del 70% del sou

El govern ho està intentant tot. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i el director general d'Ocupació, Xavier Thibault, han estat asseguts a la taula de negociació amb sindicats i patronal tota la tarda d'aquest dimecres per intentar desbloquejar la situació i garantir que aquest dijous el decret llei de la reforma de l'estiba tira endavant. En la reunió, De la Serna ha proposat als treballadors ajudes econòmiques amb pressupost del ministeri d'Ocupació per a prejubilacions anticipades voluntàries del 70% del sou, a més de la creació d'una comissió de seguiment que garanteixi que se subroguen totes les empreses fins ara adherides a la societat d'estibadors.

En el document, el govern planteja prejubilacions voluntàries a les quals es podran acollir treballadors de menys de 50 anys d'edat que es retirin amb el 70% del seu sou mitjà percebut els 6 mesos anteriors a la finalització del contracte. El govern pagaria aquestes retribucions, que qualifica "d'ajudes extraordinàries", i assegura que pot fer-ho perquè "l'import de la multa que la UE pot imposar a Espanya per incomplir el sector de l'estiba sempre seria més gran que l'import de les ajudes per baixes voluntàries", ha assegurat De la Serna.

La proposta completa inclou 4 mesures. Primerament, el que el ministre ja fa setmanes que diu, garantir el manteniment de la feina als 6.150 estibadors que hi ha actualment. Concretament, quedaria garantida a través de la subrogació dels mateixos treballadors per les empreses. Fins ara, la seva feina estava garantida perquè depenien de societats de gestió (Sagep) que controlaven la seva contractació. En segon lloc, un cop dissolta aquesta societat els treballadors no perdrien la seva feina perquè les empreses de transport haurien de subrogar-los per força. També es garanteix que això passi a través de la creació d'una comissió de seguiment. Per últim, la proposta també assegura que les noves empreses hauran d'apostar per la millora de la productivitat a través de la millora de la formació dels treballadors.

Els estibadors no en tenen prou

Mentre el ministre de Foment insistia en l'esforç que fa el govern per aconseguir l'acord i esquivar la multa, els treballadors apunten que l'obstacle per a l'acord és que el govern es nega a canviar el decret i mantenir el registre d'estibadors. De moment, però, els sindicats no ho consideren suficient. Apunten que no garanteix el 100% dels llocs de treball. Fonts del sector assenyalen que en allò amb què els estibadors guanyen més diners no és precisament el sou sinó els complements, i apunten que aquesta no és la petició dels sindicats.

Tornada precipitada de Nova York

Després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, cedís i s’assegués a la taula de negociació amb sindicats i patronals, Ciutadans i el PNB han acostat posicions. Amb aquests dos suports i les absències de les diputades Teresa Jordà i Roura d’ERC, Ángela Rodríguez Martínez de Podem i Marta Solís de Compromís, que eren de viatge a Nova York amb la comissió d’Igualtat, l’aritmètica parlamentària permetia convalidar el decret. En adonar-se’n, les tres parlamentàries han avançat la tornada del viatge.

Així doncs, la liberalització del sector de l’estiba s’ha convertit en un dels grans maldecaps del govern de Mariano Rajoy. L’executiu popular va tirar pel dret fa unes setmanes i va aprovar un decret llei per reformar el sector per evitar les sancions d’Europa. Però, contràriament al que esperava l’executiu, els estibadors no han cedit ni un centímetre i han forçat una situació límit. Fins a aquesta tarda, Rajoy no tenia garantit el suport parlamentari suficient en la votació que se celebra aquest dijous per convalidar el decret, cosa que només ha passat tres vegades a la història.