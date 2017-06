El Popular cau a plom i perd un 19% a la borsa

El Banco Popular, que dijous va perdre un 18% del seu valor a la borsa, continuava aquest divendres caient a plom i a les quatre de la tarda l'acció queia un 19% i cotitzava a 0,405 euros, quan dijous va tancar a 0,50. Durant la sessió, la cotització de l'acció fins i tot havia recuperat posicions i s'havia enlairat fins a un 6%, però passat el migdia ha començat a caure i ha arribat a perdre fins el 21%.

Malgrat aquesta situació el govern espanyol ha reaccionat sense alarmar-se. El ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha volgut insistir en donar un missatge de "tranquil·litat absoluta" davant els riscos que sobrevolen el Popular després que ahir es desplomés a la borsa. Així, Méndez de Vigo ha insistit que "gràcies a les reformes, Espanya té un sistema financer sòlid, dels més sòlids d'Europa, per tant podem estar tranquils davant qualsevol cosa".

Després que ahir l'entitat que presideix Emilio Saracho queiés a mínims al parquet espanyol, aquest divendres ha aconseguit salvar la caiguda i mantenir-se al voltant dels 2.000 milions de capitalització mantenint-se amb repunts, tot i que cap al migdia tornava a caure un 0,2%.

Tres sortides al drama del popularEl portaveu del govern espanyol ha recordat que l'entitat es troba en procés de venda o d'amplició de capital i que aquest és un procés obert que no ha de comportar " cap preocupació major".

Tot i això, l'entitat s'ha vist obligada a desmentir diverses informacions en torn a la seva sostenibilitat els darrers dies. Ahir mateix, el Popular emetia un comunicat en què assegurava compleix amb els nivells de capitalització exigit i que no està sent vigilat per les autoritats europees ni el Fons Monetari Internacional (FMI).